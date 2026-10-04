За сутки в регионе горели машины, дома, бани и подворья

В прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения выезжали на ликвидацию 16 пожаров, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
В с. Вязовый Гай в Красноармейском районе горел частный дом на площади 80 кв.м. В с. Савруха в Похвистневском районе горела баня на площади 20 кв.м.
В Тольятти на ул. Победы сгорела "Нива", а в с. Воскресенка горел моторный отсек КамАЗа.
В с. Лопатино Красноярского района горели надворные постройки на площади 100 кв.м. В Красноглинском районе в СТ "Железнодорожник" горели неэксплуатируемые строения на площади 60 кв.м.
Погибших и пострадавших на пожарах нет.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !