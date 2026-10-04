За сутки в регионе горели машины, дома, бани и подворья

В прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения выезжали на ликвидацию 16 пожаров, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

В с. Вязовый Гай в Красноармейском районе горел частный дом на площади 80 кв.м. В с. Савруха в Похвистневском районе горела баня на площади 20 кв.м.

В Тольятти на ул. Победы сгорела "Нива", а в с. Воскресенка горел моторный отсек КамАЗа.

В с. Лопатино Красноярского района горели надворные постройки на площади 100 кв.м. В Красноглинском районе в СТ "Железнодорожник" горели неэксплуатируемые строения на площади 60 кв.м.

Погибших и пострадавших на пожарах нет.