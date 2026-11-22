В Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики состоялась встреча с лектором Российского общества "Знание", актером театра и кино, кинорежиссером, продюсером и радиоведущим Александром Самойленко. Мероприятие прошло в рамках проекта Знание.Лекторий и соответствует целям и задачам национального проекта "Молодежь и дети".
Участниками встречи стали более 600 школьников, студентов колледжей, техникумов и вузов Самары. Лектор поделился с аудиторией своим жизненным опытом и идеями.
Модератором выступила заведующая кафедрой связи с общественностью, руководитель Лектория Знания Марина Пержаковская. Она отметила, что появление площадки Российского общества "Знание" на базе университета позволяет укрепить имидж Центра культурной и интеллектуальной жизни вуза, предлагать уникальный контент аудитории и получить доступ к эксклюзивным ресурсам. Самое главное — это возможность приглашать федеральных лекторов и экспертов просветительской организации, среди которых государственные, научные и общественные деятели, руководители компаний, а также актеры и режиссеры, деятели культуры.
В начале встречи Александр Самойленко отметил, что в Самаре не впервые.
"Был здесь давно, наверное, лет восемь тому назад. И мне очень понравилось, отдельно отмечу набережную — прекрасная, замечательная. Я родился в Ташкенте и будучи совсем юным, часто ездил в Москву, особенно когда учился. Путь проходил тогда еще через город Куйбышев. И здесь на вокзале всегда продавались вкусности, которые мы обязательно покупали — огурчики, пирожки. И в Куйбышеве это было прекрасно, вкусно, замечательно", — поделился воспоминаниями гость.
Желание стать артистом, по словам лектора, возникло у него случайно в подростковом возрасте: в пионерском лагере, где практически в каждую смену устраивали тематические вечера с театрализованными показами сказок или рассказов, он впервые вышел на сцену и до сих пор прекрасно помнит этот момент.
Отвечая на вопрос о работе над ролью, лектор Общества "Знание" уточнил, что речь в большей степени идет о кинематографе, и признался, что как продюсер он снимает много сериалов для телевидения, и ему больше нравится продюсировать, нежели сниматься. При этом как актеру ему интереснее работать в театре, поскольку это происходит здесь и сейчас: он чувствует энергию, идущую из зала, которая заряжает и не дает заснуть после спектакля. В кино же, по его словам, нет публики и нельзя ничего переделать — увиденное на экране становится аксиомой. Подготовка к роли, отметил он, вещь сугубо профессиональная, порой мучительная, а съемки в кино ему даже скучны, поскольку процесс идет долго и не приносит удовольствия.
Говоря о преподавательском опыте, Александр Самойленко рассказал, что ему нравится работать с молодыми людьми с горящими глазами. В его мастерской в филиале Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова в Сергиевом Посаде всего пятнадцать человек — десять девушек и пять юношей, почти все только что окончили школу. Год назад ему предложили возглавить мастерскую, и он сначала сомневался, хватит ли времени, но понял, что хочет поделиться опытом, наработанным за почти 45 лет в профессии. Приходя к студентам, он получает колоссальное удовольствие от обмена энергией. Педагог он, по собственному признанию, жесткий: актеры — народ ленивый, быстро расслабляются и перестают работать, а актерской профессией нужно активно заниматься с молодости, иначе потом не восполнить упущенное.
В рамках встречи лектор также рассказал о сотрудничестве с Обществом "Знание".
"Мне очень приятно, что возродили эту организацию, и мне близко то, чем она делится. Я несколько раз бывал в школах, где с помощью Общества "Знание" были организованы литературные кружки, потому что сегодня дети очень мало читают книг, и это настоящая катастрофа. Я приезжаю в эти школы, и мы просто разговариваем о книгах, о том, кто что прочел и почему нужно читать", — отметил он.
По словам лектора, своим студентам он задает обязательное чтение: на первом году обучения они должны прочитывать одну художественную книгу в месяц. Александр Самойленко уверен, что художественная литература в первую очередь развивает фантазию, которой современным актерам не хватает. Примером для него стал роман Шолохова "Тихий Дон": перечитав его спустя годы, он понял, что в школе не осмыслил это великое произведение 20 века, и даже заплакал после прочтения. При этом экранизацию он смотреть не смог, потому что созданный воображением мир оказался интереснее, глубже и трагичнее.
Актер посоветовал слушателям, прежде чем смотреть кино по литературному произведению, прочитать первоисточник и сравнить. В завершение для слушателей прошла автограф-сессия.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...