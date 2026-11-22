В Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики состоялась встреча с лектором Российского общества "Знание", актером театра и кино, кинорежиссером, продюсером и радиоведущим Александром Самойленко. Мероприятие прошло в рамках проекта Знание.Лекторий и соответствует целям и задачам национального проекта "Молодежь и дети".

Участниками встречи стали более 600 школьников, студентов колледжей, техникумов и вузов Самары. Лектор поделился с аудиторией своим жизненным опытом и идеями.

Модератором выступила заведующая кафедрой связи с общественностью, руководитель Лектория Знания Марина Пержаковская. Она отметила, что появление площадки Российского общества "Знание" на базе университета позволяет укрепить имидж Центра культурной и интеллектуальной жизни вуза, предлагать уникальный контент аудитории и получить доступ к эксклюзивным ресурсам. Самое главное — это возможность приглашать федеральных лекторов и экспертов просветительской организации, среди которых государственные, научные и общественные деятели, руководители компаний, а также актеры и режиссеры, деятели культуры.

В начале встречи Александр Самойленко отметил, что в Самаре не впервые.

"Был здесь давно, наверное, лет восемь тому назад. И мне очень понравилось, отдельно отмечу набережную — прекрасная, замечательная. Я родился в Ташкенте и будучи совсем юным, часто ездил в Москву, особенно когда учился. Путь проходил тогда еще через город Куйбышев. И здесь на вокзале всегда продавались вкусности, которые мы обязательно покупали — огурчики, пирожки. И в Куйбышеве это было прекрасно, вкусно, замечательно", — поделился воспоминаниями гость.

Желание стать артистом, по словам лектора, возникло у него случайно в подростковом возрасте: в пионерском лагере, где практически в каждую смену устраивали тематические вечера с театрализованными показами сказок или рассказов, он впервые вышел на сцену и до сих пор прекрасно помнит этот момент.

Отвечая на вопрос о работе над ролью, лектор Общества "Знание" уточнил, что речь в большей степени идет о кинематографе, и признался, что как продюсер он снимает много сериалов для телевидения, и ему больше нравится продюсировать, нежели сниматься. При этом как актеру ему интереснее работать в театре, поскольку это происходит здесь и сейчас: он чувствует энергию, идущую из зала, которая заряжает и не дает заснуть после спектакля. В кино же, по его словам, нет публики и нельзя ничего переделать — увиденное на экране становится аксиомой. Подготовка к роли, отметил он, вещь сугубо профессиональная, порой мучительная, а съемки в кино ему даже скучны, поскольку процесс идет долго и не приносит удовольствия.

Говоря о преподавательском опыте, Александр Самойленко рассказал, что ему нравится работать с молодыми людьми с горящими глазами. В его мастерской в филиале Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова в Сергиевом Посаде всего пятнадцать человек — десять девушек и пять юношей, почти все только что окончили школу. Год назад ему предложили возглавить мастерскую, и он сначала сомневался, хватит ли времени, но понял, что хочет поделиться опытом, наработанным за почти 45 лет в профессии. Приходя к студентам, он получает колоссальное удовольствие от обмена энергией. Педагог он, по собственному признанию, жесткий: актеры — народ ленивый, быстро расслабляются и перестают работать, а актерской профессией нужно активно заниматься с молодости, иначе потом не восполнить упущенное.

В рамках встречи лектор также рассказал о сотрудничестве с Обществом "Знание".

"Мне очень приятно, что возродили эту организацию, и мне близко то, чем она делится. Я несколько раз бывал в школах, где с помощью Общества "Знание" были организованы литературные кружки, потому что сегодня дети очень мало читают книг, и это настоящая катастрофа. Я приезжаю в эти школы, и мы просто разговариваем о книгах, о том, кто что прочел и почему нужно читать", — отметил он.

По словам лектора, своим студентам он задает обязательное чтение: на первом году обучения они должны прочитывать одну художественную книгу в месяц. Александр Самойленко уверен, что художественная литература в первую очередь развивает фантазию, которой современным актерам не хватает. Примером для него стал роман Шолохова "Тихий Дон": перечитав его спустя годы, он понял, что в школе не осмыслил это великое произведение 20 века, и даже заплакал после прочтения. При этом экранизацию он смотреть не смог, потому что созданный воображением мир оказался интереснее, глубже и трагичнее.

Актер посоветовал слушателям, прежде чем смотреть кино по литературному произведению, прочитать первоисточник и сравнить. В завершение для слушателей прошла автограф-сессия.