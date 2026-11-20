Помощь участникам СВО и социальная работа — в этих направлениях проявляют себя добровольцы Самарской области в рамках всероссийской акции "#МЫВМЕСТЕ — Месяц добрых дел". Проект реализуется по всей стране в преддверии Международного форума гражданского участия и Премии #МЫВМЕСТЕ, приуроченных ко Дню добровольца 5 декабря.
Организаторы форума — Росмолодежь и Добро.рф. Все желающие могут присоединиться к волонтерским проектам в рамках акции по ссылке.
Центр социальных проектов принимает участие в акции "#МЫВМЕСТЕ — Месяц добрых дел" с двумя мероприятиями. В рамках акции провели литературно-творческое мероприятие для подопечных отдела социальной реабилитации Шигонского района. А "серебряные" волонтеры Приволжья собирают гуманитарную помощь для участников СВО, проводят мастер‑классы по плетению маскировочных сетей, оказывают адресную помощь пожилым людям.
К акции "#МЫВМЕСТЕ — Месяц добрых дел" также присоединился Центр социального обслуживания населения Южного округа. Во Всемирный день доброты в ученики начального класса средней школы "Образовательный центр" поселка Глушицкий узнали о специфике профессии социального работника. Ребятам напомнили о том, как важно помогать ближним.
Чтобы принять участие во всероссийской акции "#МЫВМЕСТЕ — Месяц добрых дел", нужно выбрать интересующее мероприятие в своем регионе или предложить собственную волонтерскую инициативу. Подключиться к событиям могут все желающие, в том числе волонтерские отряды, НКО, местные сообщества, школьные классы, студенческие группы, коммерческие компании и просто неравнодушные россияне.
Одним из главных направлений проекта является Всероссийская акция "#МЫВМЕСТЕ — Одна страна". Она приурочена к Году единства народов России. В рамках этого направления жители разных регионов страны делятся семейными историями, помогают музеям и библиотекам, оказывают поддержку ветеранам СВО и их семьям.
С 1 декабря 2026 года в регионах также начнут работать "Домики добра". В этих пространствах до 28 февраля 2027 года волонтеры будут собирать гуманитарную помощь для бойцов СВО, а также делать для них открытки и письма.
5 декабря вся страна отметит День добровольца. В регионах пройдут церемонии награждения и встречи волонтеров, дни открытых дверей Добро.Центров и волонтерских центров, а в школах — уроки о добровольчестве в рамках "Разговоров о важном". Всего запланировано около тысячи событий. В этом году праздник приурочен к Международному году добровольцев в интересах устойчивого развития, объявленному ООН.
Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ пройдет в Москве с 2 по 5 декабря. 3 декабря на форуме наградят лауреатов Международной Премии #МЫВМЕСТЕ, а 5 декабря подведут итоги акции "#МЫВМЕСТЕ — День добровольца" и всего марафона "#МЫВМЕСТЕ — Дни единых действий".
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...