Помощь участникам СВО и социальная работа — в этих направлениях проявляют себя добровольцы Самарской области в рамках всероссийской акции "#МЫВМЕСТЕ — Месяц добрых дел". Проект реализуется по всей стране в преддверии Международного форума гражданского участия и Премии #МЫВМЕСТЕ, приуроченных ко Дню добровольца 5 декабря.

Организаторы форума — Росмолодежь и Добро.рф. Все желающие могут присоединиться к волонтерским проектам в рамках акции по ссылке.

Центр социальных проектов принимает участие в акции "#МЫВМЕСТЕ — Месяц добрых дел" с двумя мероприятиями. В рамках акции провели литературно-творческое мероприятие для подопечных отдела социальной реабилитации Шигонского района. А "серебряные" волонтеры Приволжья собирают гуманитарную помощь для участников СВО, проводят мастер‑классы по плетению маскировочных сетей, оказывают адресную помощь пожилым людям.

К акции "#МЫВМЕСТЕ — Месяц добрых дел" также присоединился Центр социального обслуживания населения Южного округа. Во Всемирный день доброты в ученики начального класса средней школы "Образовательный центр" поселка Глушицкий узнали о специфике профессии социального работника. Ребятам напомнили о том, как важно помогать ближним.

Чтобы принять участие во всероссийской акции "#МЫВМЕСТЕ — Месяц добрых дел", нужно выбрать интересующее мероприятие в своем регионе или предложить собственную волонтерскую инициативу. Подключиться к событиям могут все желающие, в том числе волонтерские отряды, НКО, местные сообщества, школьные классы, студенческие группы, коммерческие компании и просто неравнодушные россияне.

Одним из главных направлений проекта является Всероссийская акция "#МЫВМЕСТЕ — Одна страна". Она приурочена к Году единства народов России. В рамках этого направления жители разных регионов страны делятся семейными историями, помогают музеям и библиотекам, оказывают поддержку ветеранам СВО и их семьям.

С 1 декабря 2026 года в регионах также начнут работать "Домики добра". В этих пространствах до 28 февраля 2027 года волонтеры будут собирать гуманитарную помощь для бойцов СВО, а также делать для них открытки и письма.

5 декабря вся страна отметит День добровольца. В регионах пройдут церемонии награждения и встречи волонтеров, дни открытых дверей Добро.Центров и волонтерских центров, а в школах — уроки о добровольчестве в рамках "Разговоров о важном". Всего запланировано около тысячи событий. В этом году праздник приурочен к Международному году добровольцев в интересах устойчивого развития, объявленному ООН.

Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ пройдет в Москве с 2 по 5 декабря. 3 декабря на форуме наградят лауреатов Международной Премии #МЫВМЕСТЕ, а 5 декабря подведут итоги акции "#МЫВМЕСТЕ — День добровольца" и всего марафона "#МЫВМЕСТЕ — Дни единых действий".