Власти выбрали еще одну локацию для выделения земли участникам СВО и членам их семей. Она расположена в поселке Дубовый Умет.

Бесплатное предоставление участков — одна из мер поддержки участников СВО и их семей. Земли выделяются для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества.

О планах по формированию соответствующих участков в Дубовом Умете стало известно из документов ГИООКН Самарской области. Территорию площадью 42,5 тысячи кв. метров исследовали на предмет наличия объектов археологического наследия. Таковых там не нашли, и эксперты дали добро на хозяйственное освоение участка.

На данный момент разработан проект планировки и межевания территории. Ее разобьют на 40 земельных участков, которые предоставят участникам СВО и членам их семей.