Власти выбрали еще одну локацию для выделения земли участникам СВО и членам их семей. Она расположена в поселке Дубовый Умет.
Бесплатное предоставление участков — одна из мер поддержки участников СВО и их семей. Земли выделяются для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества.
О планах по формированию соответствующих участков в Дубовом Умете стало известно из документов ГИООКН Самарской области. Территорию площадью 42,5 тысячи кв. метров исследовали на предмет наличия объектов археологического наследия. Таковых там не нашли, и эксперты дали добро на хозяйственное освоение участка.
На данный момент разработан проект планировки и межевания территории. Ее разобьют на 40 земельных участков, которые предоставят участникам СВО и членам их семей.
Последние комментарии
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !