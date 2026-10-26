16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области ветераны СВО и их семьи могут пройти бесплатное обучение в проекте "Школа фермера" В Самарской области 19 самозанятых жителей получили первые выплаты по больничным листам Более 400 ветеранов СВО Самарской области получили направления на лечение в центрах реабилитации Социального фонда России в 2026 году Почти 170 тыс. ветеранов труда региона получили компенсации расходов на оплату жилья и коммунальных услуг Госфонд "Защитники Отечества" расширяет программы социальной адаптации и ресоциализации ветеранов СВО

Соцподдержка Общество

В Самарской области ветераны СВО и их семьи могут пройти бесплатное обучение в проекте "Школа фермера"

САМАРА. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В 2026 г. 5 октября в Самарской области на базе Самарского государственного аграрного университета стартовала новая — осенняя — 14 волна образовательного проекта "Школа фермера". К обучению приступили 30 человек, из них 10 ветеранов СВО и членов их семей.

Фото: предоставлено фондом "Защитники Отечества"

Обучение проходит по двум перспективным специализациям: "Агротуризм" и "Агротехнологии с применением БПЛА". "Школа фермера" — образовательный проект Россельхозбанка, Министерства сельского хозяйства России при поддержке самарского филиала фонда "Защитники Отечества".

"Содействие ветеранам СВО в обучении и последующем трудоустройстве — одно из ключевых направлений работы Государственного фонда "Защитники Отечества". Социальные координаторы помогают выстроить карьерную траекторию с учетом запросов работодателей, возможностей рынка труда, а главное — желаний, умений и компетенций самого ветерана. Сегодня наиболее последовательно этот путь выстроен в агропромышленном комплексе. Вместе с Министерством сельского хозяйства РФ и Россельхозбанком мы создаем возможности для получения знаний, практического опыта и запуска бизнеса в агросекторе. Это и проект "Школа фермера", и грантовая поддержка, и наставничество со стороны опытных специалистов", — отметила Анна Цивилева.

Россельхозбанк реализует проект с 2020 года совместно с Минсельхозом РФ, регионами, аграрными вузами и сельхозпредприятиями. С осени 2024 года ветераны СВО и члены их семей могут поступить на обучение вне конкурсного отбора.

"Мы зачисляем наших героев вне конкурсного отбора. "Школа фермера" помогает ветеранам СВО получить новую профессию, вернуться к мирной жизни и уверенно строить агробизнес. И результат говорит сам за себя: 70% всех выпускников начинают свое дело на селе", — сказал Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов.

Слушатели могут освоить садоводство, ягодоводство, картофелеводство, овощеводство, мясное и молочное скотоводство, овцеводство, козоводство, пчеловодство, а также агротуризм и цифровые технологии в сельском хозяйстве.

Кроме того, можно выбрать одно из двух направлений, одобренных Министерством сельского хозяйства Самарской области.

Первое направление — "Агротуризм" — ориентировано на тех, кто стремится демонстрировать гостям подлинную сельскую жизнь, знакомить их с традициями, привлекать посетителей и формировать ферму как центр притяжения.

Второе направление — "БПЛА" — позволяет освоить применение беспилотных летательных аппаратов в хозяйственной деятельности, получать точные данные и повышать эффективность работы.
Полученные знания помогают выпускникам перейти к практической работе. Для ветеранов СВО предусмотрены специальные меры поддержки, в том числе грант "Агромотиватор". В 2026 году в Самарской области планируется реализовать несколько грантовых проектов.

В Москве состоялась встреча с ветеранами специальной военной операции, которые прошли обучение в рамках образовательного проекта "Школа фермера", организованного Минсельхозом РФ и Россельхозбанком при поддержке Государственного фонда "Защитники Отечества". Подготовку прошли более 1000 защитников из 83 регионов России.

В мероприятии приняли участие статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева и Председатель Правления АО "Россельхозбанк" Борис Листов. При поддержке Государственного фонда "Защитники Отечества" и Россельхозбанка на встрече состоялась премьера фильма "Школа специального назначения". Его героями стали ветераны — участники образовательного проекта "Школа фермера", которые после возвращения к мирной жизни начали развивать свое дело в сельском хозяйстве. Картина рассказывает о людях, которые нашли призвание в фермерстве и своим трудом помогают развивать малую родину. У героев разные жизненные истории и направления деятельности, но их объединяют вера в себя, стремление строить будущее и готовность осваивать новую профессию. Также прошла презентация книги с практическими рекомендациями для начинающих фермеров "Свои в полях" — сборника историй ветеранов, которые нашли новое призвание на родной земле.

"Эта книга продолжает важный разговор о профориентации, которая должна начинаться как можно раньше. Она дополняет сегодняшний фильм и рассказывает об участниках СВО, которые вернулись домой и решили посвятить себя сельскому хозяйству. Это истории о людях, их чувствах и переживаниях, о том, как сохранить веру в себя, надежду на будущее, и о том, что даже после самых тяжелых испытаний человек может найти новое призвание", — сказал Борис Листов.

Истории ветеранов показывают, что полученные навыки и создание собственного хозяйства могут стать основой для нового этапа жизни. Фильм призван поддержать тех, кто только выбирает дальнейший путь, помочь обрести уверенность в своих силах.

Ветеран СВО Деян Берич из Московской области — один из слушателей "Школы фермера". Герой прошел долгий боевой путь: участвовал в вооруженных конфликтах в родной Югославии, Крыму, Донбассе. Вернувшись к мирной жизни, открыл свое дело: производит мясные деликатесы по старинным сербским рецептам.

"Вместе с Россельхозбанком фонд "Защитники Отечества" запустил замечательный проект "Школа фермера", который помогает ветеранам начать свое дело в сельском хозяйстве. Лично я занимаюсь производством мяса холодного копчения по сербским рецептам, которые хранят мужчины нашей семьи. Для ветеранов важно быть при деле, чувствовать свою востребованность, ведь работа — лучшая реабилитации", — поделился Деян Берич.

Среди ветеранов из Самарской области также есть те, кто уже посмотрел документальный фильм:
"После просмотра фильма я ещё раз убедился: для ветерана главное — быть при деле и чувствовать свою востребованность. "Школа фермера" даёт такую возможность. Я сам сейчас занимаюсь животноводством и применяю опыт, полученный на производстве, на благо семьи и родной земли", — Игорь Пелеванюк из г. Октябрьск Самарской области.

Важное направление совместной работы фонда "Защитники Отечества" и Россельхозбанка заключается в помощи героям и членам их семей в выборе профессионального пути. В августе и сентябре 2026 года в 64 субъектах России прошли экспертные встречи "Начни свое дело в АПК", посвященные возможностям обучения и трудоустройства в аграрной отрасли.

Сотрудничество также включает обучение финансовой грамотности. На 2026 год предусмотрено проведение 200 мероприятий для ветеранов и их близких. Эта работа направлена на долгосрочную поддержку семей: от освоения необходимых финансовых знаний и новой профессии до создания и развития собственного дела.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

Миссис Михайлова 10 июня 2024 13:39 В Самарской области могут ввести маткапитал для родивших до 20 лет

Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!

Avangard Lawyer 25 октября 2023 21:19 Участнику специальной военной операции отказывают в реабилитации

Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:17 Четырехлетний мальчик нуждается в дорогостоящем лечении

Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !

Фото на сайте

В Самаре открыли "Точку Притяжения" — центр постинтернатного сопровождения подростков

В Самаре открыли "Точку Притяжения" — центр постинтернатного сопровождения подростков

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1