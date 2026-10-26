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Соцподдержка Общество

В Самарской области 19 самозанятых жителей получили первые выплаты по больничным листам

САМАРА. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 2026 г. самозанятые жители региона могут оформить добровольное страхование на случай временной нетрудоспособности, сообщает Социальный фонд России. Всего на текущий момент в этой программе участвует 274 граждан.

Для участия в эксперименте по добровольному страхованию на случай временной нетрудоспособности нужно зарегистрироваться в Отделении СФР по Самарской области в качестве страхователя и начать уплачивать взносы. При этом необходимо выбрать страховую сумму: 35 тыс. руб. или 50 тыс. рублей. Она определяет размер взноса — 1 344 руб. либо 1 920 руб. соответственно. Платить можно ежемесячно или разово сразу за весь год. В этом случае сумма за 12 месяцев составит 16 128 или 23 040 рублей.

"После шести месяцев непрерывной уплаты взносов у гражданина возникает право на оплачиваемый больничный. Стоимость одного дня больничного варьируется от 474,19 до 1 785,71 рублей. В дальнейшем эти суммы будут индексироваться в соответствии с ростом прожиточного минимума", — рассказал управляющий Отделением СФР по Самарской области Дмитрий Петров.

Добровольное страхование компенсирует потерю дохода самозанятого при болезни или травме, уходе за больным членом семьи, карантине (в том числе ребенка в возрасте до 7 лет), протезировании в стационаре по медицинским показаниям, а также при лечении в санатории сразу после выписки из больницы.

Важно отметить, что выплата пособий по беременности и родам, при рождении малыша и по уходу за ребенком до 1,5 лет программой не предусмотрена.

Заявление о вступлении в добровольные правоотношения по обязательному социальному страхованию можно подать через приложение "Мой налог", портал Госуслуг, а также лично в любой клиентской службе Отделения СФР по Самарской области.

Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России по номеру: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Также вся актуальная информация размещается на официальных страницах Отделения СФР по Самарской области в социальных сетях и мессенджерах: ВКонтакте, Одноклассники, Telegram и Макс.

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