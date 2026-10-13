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Госфонд "Защитники Отечества" расширяет программы социальной адаптации и ресоциализации ветеранов СВО

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Государственный фонд "Защитники Отечества" продолжает комплексную работу по возвращению участников СВО к полноценной мирной жизни.

Фото: предоставлено фондом "Защитники Отечества"

Совместно с партнерами и ответственными органами власти фонд развивает многоуровневую систему поддержки, которая охватывает весь путь ресоциализации — от оформления документов и получения мер социальной помощи до медицинской и психологической реабилитации, обеспечения современными техническими средствами реабилитации, трудоустройства и социальной интеграции.

"В рамках социальной адаптации ветеранов СВО Государственный фонд "Защитники Отечества" создает все необходимые условия, чтобы наши герои могли как можно быстрее вернуться к активной и полноценной жизни, восстановить социальные связи, открыть для себя новые возможности для реализации. Наша работа строится на индивидуальном подходе — с учетом жизненной ситуации каждого ветерана, его потребностей и целей. Особое внимание уделяем родным наших защитников. Близкие часто становятся опорой для героев на пути возвращения к мирной жизни, поэтому мы также обеспечиваем комплексное сопровождение членов семей участников СВО и помогаем решать возникающие вопросы", — отметила статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель Государственного фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

Восстановление здоровья и получение необходимой медицинской помощи — важное условие успешной социальной адаптации ветеранов СВО. С начала работы фонда углубленную диспансеризацию прошли более 3 700 ветеранов СВО, из них более 700 получили санаторно-курортное лечение.

После возвращения к мирной жизни человек может столкнуться с необходимостью адаптироваться к изменившимся обстоятельствам, восстановить отношения с близкими, выстроить новые жизненные ориентиры и справиться с пережитым опытом. Поэтому Государственный фонд "Защитники Отечества" уделяет особое внимание психолого-психотерапевтической помощи — как ветеранам, так и членам их семей.

Такую поддержку в филиале фонда за 3,5 года получили более 5200 человек. На базе филиала работает 2 медицинских психолога.

Ветеранов СВО с инвалидностью фонд обеспечивает необходимыми техническими средствами реабилитации и адаптации. На сегодняшний день защитникам передано более 100 ТСР.

Отдельное направление работы — создание возможностей для занятий адаптивным спортом. Фонд обеспечивает ветеранов необходимыми протезами, экипировкой и снаряжением, адаптивной одеждой для занятий спортом, создает возможности для тренировок. На сегодняшний день различными видами адаптивного спорта уже занимаются более 300 ветеранов с инвалидностью.

Что касается адаптивной одежды, то она разрабатывается с учетом особенностей здоровья и повседневных потребностей людей. Каждый ветеран получает три комплекта одежды: летний, зимний и демисезонный. Все заявки рассматриваются индивидуально, чтобы подобрать наиболее подходящие модели. Уже выдано более 50 комплектов.

Государственный фонд "Защитники Отечества" реализует программу по адаптации жилья под нужды ветеранов с ограниченными возможностями здоровья. Всего за время работы фонда по Самарской области было адаптировано свыше 130 жилых помещений.

В рамках этой меры поддержки для ветеранов СВО адаптируют рабочие места для дистанционного обучения и работы. Также фонд взаимодействует с муниципальными органами власти для обустройства придомовых территорий и мест общего пользования в многоквартирных домах.

Важнейшим этапом полноценной ресоциализации защитников является обучение, переобучение и последующее трудоустройство. Самарская область входит в ТОП-5 лидеров по трудоустройству, более 80% вернувшихся ветеранов успешно трудоустроены. Социальные координаторы обеспечивают персональное сопровождение защитников на всех этапах трудоустройства.

Особое внимание уделяется созданию возможностей для тех, кто хочет реализовать себя в рабочих профессиях. При поддержке фонда ветераны СВО участвуют в чемпионатах по профессиональному мастерству "Абилимпикс".

Среди участников — Александр Тарабаров, дважды представлявший Самарскую область в компетенции "Слесарное дело" и "Мебельщик". С конца 2022 по 2024 год принимал непосредственное участие в боевых действиях в составе артиллерийского подразделения. В ходе выполнения боевых задач получил тяжелое ранение, повлекшее ампутацию правой ноги на уровне верхней трети бедра. Участие в "Абилимпиксе" ветеран воспринял прежде всего как возможность восстановиться и вернуться к активной жизни: "Чемпионат для меня — это возможность показать, что возраст и обстоятельства не мешают делать работу красиво и честно", — отметил ветеран Александр Тарабаров.

Для желающих открыть собственное дело доступны различные меры государственной поддержки, включая социальный контракт на открытие и развитие бизнеса. В этом году более 250 ветеранов и членов их семей получили такую поддержку.

Кроме того, одним из инструментов социальной адаптации является вовлечение героев в культурную и общественную деятельность. В рамках сотрудничества с Министерством культуры Самарской области предусмотрена возможность бесплатного посещения государственных учреждений культуры. С данным региональным ведомством заключено соглашение и налажено эффективное взаимодействие.

Также фонд интегрирует защитников в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Более 500 ветеранов принимают участие в общественно-патриотических мероприятиях. Спорт, культура, увековечение памяти павших героев — ключевые направления деятельности фонда "Защитники Отечества".

Государственный фонд "Защитники Отечества" создан по Указу президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Специалисты и социальные координаторы фонда помогают защитникам не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. Фонд возглавляет статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ Анна Цивилева. Филиалы фонда работают во всех регионах России.

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