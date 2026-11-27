В пятницу, 27 ноября, в многофункциональном молодежном центре Самарской области подвели итоги регионального конкурса по присуждению премии в области развития профессионального образования "Студент года 2026". В церемонии награждения принял участие губернатор Вячеслав Федорищев.
Глава региона поздравил победителей и лауреатов, отметив их труд, упорство и стремление к знаниям, и вручил высшую награду конкурса — Гран-при.
"Действительно, очень приятно, когда мы чествуем, награждаем самых талантливых и амбициозных ребят — тех, кто уже не раз доказывал, что продолжает двигаться вперед. Мы гордимся вами", — отметил Вячеслав Федорищев.
Конкурс проводится в Самарской области с 2012 года и, сохраняя позиции ведущего студенческого события, является региональным этапом одноименной Российской национальной премии. В числе первых участников была Кристина Гнатюк, которая в настоящее время занимает пост заместителя председателя Самарской Губернской Думы, председателя Совета регионального отделения Движения Первых Самарской области.
"Студент года" — это такое узнаваемое для Самарской области мероприятие, узнаваемое в молодежной среде. Сама, будучи студенткой, участвовала в конкурсе в 2012 году, а в 2013-м обрела самую главную награду — Гран-при. Безусловно, не понаслышке знаю, насколько важно для каждого студента стать его участником. Это такой трамплин для новых побед и свершений", — поделилась она.
Сегодня на церемонии Кристина Гнатюк вручила награды лауреатам XV сезона конкурса, концепция которого — "Дело за тобой" — обращена к студентам, которые действуют, развиваются в выбранном направлении и могут подтвердить свои достижения конкретными результатами.
В этом году на конкурс было подано свыше 1600 заявок, из которых около 300 отобрано для участия в очном этапе. По итогам победителями и лауреатами стали 84 конкурсанта: 60 участников индивидуальных номинаций, 9 студенческих объединений и 15 человек в специальной номинации "За верность выбранному пути".
Лучшим студентом года и обладателем Гран-при конкурса, а также победителем в номинации "Студенческий лидер вуза" стала Елизавета Гриценко, студентка Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королева. Сейчас она обучается в магистратуре и возглавляет штаб студенческих отрядов "Крылья", является специалистом по работе с молодежью.
"Мы делаем каждый день общее дело, и я хочу каждому сказать, что просто горите своим делом, просто берите и делайте, и награда обязательно вас найдет. Главное — делать от чистого сердца и души", — сказала Елизавета Гриценко.
"Продолжайте это движение так же успешно, становитесь профессионалами. Становитесь теми людьми, которые двигают вперед все, что происходит в нашем регионе. Продолжайте с друзьями, товарищами показывать пример. Самое главное, что мы все вместе", — напутствовал глава региона.
О своем пути к победе рассказала студентка Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королева, победительница в номинации "Интеллект года" Анастасия Тенигина: "В третий раз соревнуюсь в данной номинации, два раза становилась лауреатом, и наконец-то, я стала победителем. У меня получилось и надеюсь, что в дальнейшем буду добиваться только новых научных целей. Я активно занимаюсь научной деятельностью, пишу различные научные статьи по лингвистике и педагогике. Работаю учителем в школе № 99 в Самаре".
Также победителями в номинациях стали:
"Патриот года" — Анастасия Чернышова, Самарский филиал ГАОУ ВО "Московский городской педагогический университет";
"Спортсмен года ссуза" — Арина Сницеренко, ГАПОУ СО "Тольяттинский социально-педагогический колледж";
"Спортсмен года вуза" — Андрей Зелькин, ФГБОУ ВО "Приволжский государственный университет путей сообщения";
"Студенческая творческая личность ссуза" — Дарья Мошняга, ГБПОУ СО "Самарское областное училище культуры и искусств";
"Студенческая творческая личность вуза" — Малика Шарипова, ФГБОУ ВО "Самарский государственный медицинский университет" Минздрава России;
"Молодой профессионал года" — Анна Сафронова, ГБПОУ СО "Тольяттинский музыкальный колледж им. Р. К. Щедрина";
"Староста года" — Анастасия Попова, ГАПОУ СО "Тольяттинский социально-педагогический колледж";
"Общественник года" — Полина Фруль, ГАПОУ СО "Самарский государственный колледж";
"Студенческий лидер ссуза" — Виктория Карпунина, ГАПОУ СО "Тольяттинский социально-педагогический колледж";
"Доброволец года" — Ксения Макарова, ФГБОУ ВО "Самарский государственный социально-педагогический университет";
Волонтерский корпус Тольяттинского социально-экономического колледжа стал победителем в номинации "Добровольческое объединение года". Поисковый отряд "Сокол" Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королева — победитель в номинации "Патриотическое объединение года". Студенческий медиацентр Самарского государственного социально-педагогического университета "Изи.прод" — в номинации "Студенческое медиа года".
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит