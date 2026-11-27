В пятницу, 27 ноября, в многофункциональном молодежном центре Самарской области подвели итоги регионального конкурса по присуждению премии в области развития профессионального образования "Студент года 2026". В церемонии награждения принял участие губернатор Вячеслав Федорищев.

Глава региона поздравил победителей и лауреатов, отметив их труд, упорство и стремление к знаниям, и вручил высшую награду конкурса — Гран-при.

"Действительно, очень приятно, когда мы чествуем, награждаем самых талантливых и амбициозных ребят — тех, кто уже не раз доказывал, что продолжает двигаться вперед. Мы гордимся вами", — отметил Вячеслав Федорищев.

Конкурс проводится в Самарской области с 2012 года и, сохраняя позиции ведущего студенческого события, является региональным этапом одноименной Российской национальной премии. В числе первых участников была Кристина Гнатюк, которая в настоящее время занимает пост заместителя председателя Самарской Губернской Думы, председателя Совета регионального отделения Движения Первых Самарской области.

"Студент года" — это такое узнаваемое для Самарской области мероприятие, узнаваемое в молодежной среде. Сама, будучи студенткой, участвовала в конкурсе в 2012 году, а в 2013-м обрела самую главную награду — Гран-при. Безусловно, не понаслышке знаю, насколько важно для каждого студента стать его участником. Это такой трамплин для новых побед и свершений", — поделилась она.

Сегодня на церемонии Кристина Гнатюк вручила награды лауреатам XV сезона конкурса, концепция которого — "Дело за тобой" — обращена к студентам, которые действуют, развиваются в выбранном направлении и могут подтвердить свои достижения конкретными результатами.

В этом году на конкурс было подано свыше 1600 заявок, из которых около 300 отобрано для участия в очном этапе. По итогам победителями и лауреатами стали 84 конкурсанта: 60 участников индивидуальных номинаций, 9 студенческих объединений и 15 человек в специальной номинации "За верность выбранному пути".

Лучшим студентом года и обладателем Гран-при конкурса, а также победителем в номинации "Студенческий лидер вуза" стала Елизавета Гриценко, студентка Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королева. Сейчас она обучается в магистратуре и возглавляет штаб студенческих отрядов "Крылья", является специалистом по работе с молодежью.

"Мы делаем каждый день общее дело, и я хочу каждому сказать, что просто горите своим делом, просто берите и делайте, и награда обязательно вас найдет. Главное — делать от чистого сердца и души", — сказала Елизавета Гриценко.

"Продолжайте это движение так же успешно, становитесь профессионалами. Становитесь теми людьми, которые двигают вперед все, что происходит в нашем регионе. Продолжайте с друзьями, товарищами показывать пример. Самое главное, что мы все вместе", — напутствовал глава региона.

О своем пути к победе рассказала студентка Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королева, победительница в номинации "Интеллект года" Анастасия Тенигина: "В третий раз соревнуюсь в данной номинации, два раза становилась лауреатом, и наконец-то, я стала победителем. У меня получилось и надеюсь, что в дальнейшем буду добиваться только новых научных целей. Я активно занимаюсь научной деятельностью, пишу различные научные статьи по лингвистике и педагогике. Работаю учителем в школе № 99 в Самаре".

Также победителями в номинациях стали:

"Патриот года" — Анастасия Чернышова, Самарский филиал ГАОУ ВО "Московский городской педагогический университет";

"Спортсмен года ссуза" — Арина Сницеренко, ГАПОУ СО "Тольяттинский социально-педагогический колледж";

"Спортсмен года вуза" — Андрей Зелькин, ФГБОУ ВО "Приволжский государственный университет путей сообщения";

"Студенческая творческая личность ссуза" — Дарья Мошняга, ГБПОУ СО "Самарское областное училище культуры и искусств";

"Студенческая творческая личность вуза" — Малика Шарипова, ФГБОУ ВО "Самарский государственный медицинский университет" Минздрава России;

"Молодой профессионал года" — Анна Сафронова, ГБПОУ СО "Тольяттинский музыкальный колледж им. Р. К. Щедрина";

"Староста года" — Анастасия Попова, ГАПОУ СО "Тольяттинский социально-педагогический колледж";

"Общественник года" — Полина Фруль, ГАПОУ СО "Самарский государственный колледж";

"Студенческий лидер ссуза" — Виктория Карпунина, ГАПОУ СО "Тольяттинский социально-педагогический колледж";

"Доброволец года" — Ксения Макарова, ФГБОУ ВО "Самарский государственный социально-педагогический университет";

Волонтерский корпус Тольяттинского социально-экономического колледжа стал победителем в номинации "Добровольческое объединение года". Поисковый отряд "Сокол" Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королева — победитель в номинации "Патриотическое объединение года". Студенческий медиацентр Самарского государственного социально-педагогического университета "Изи.прод" — в номинации "Студенческое медиа года".