В Тольятти мировой суд наказал судовладельца — нарушителя. Об этом сообщает Куйбышевская транспортная прокуратура.

В июле 2026 г. собственник маломерного судна марки "Атлас" в Центральном районе оказывал платные услуги по перевозке пассажиров по Волге. При этом у него не было лицензии на этот вид деятельности.

В результате судовладельца оштрафовали на 50 тыс. рублей.