Волжский районный суд вынес приговор гражданину, который дважды провернул мошеннические схемы и в общей сложности выманил у одного и того же человека более 485 тыс. руб., сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.
В июле 2026 г. фигурант разместил на онлайн‑сервисе объявление о продаже автомагнитолы "Pioneer 520", хотя уже продал ее другому покупателю. В переписке он убедил нового "клиента" оплатить товар, страховку и доставку — всего пятью переводами человек отправил мошеннику 15 700 рублей.
Дальше с 8 по 13 августа тот же потерпевший по просьбе фигуранта финансировал его ставки на спецплатформе, так как мужчина уверял, что вернет долг за счет выигрыша. Потерпевший передавал коды подтверждения, и с его счетов списали 469 750 рублей. В итоге деньги подсудимый проиграл.
Суд признал действия подсудимого мошенничеством в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). С учетом предыдущего приговора (152 часа обязательных работ) ему назначили 2 года 2 месяца 5 дней принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут