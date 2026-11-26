Волжский районный суд вынес приговор гражданину, который дважды провернул мошеннические схемы и в общей сложности выманил у одного и того же человека более 485 тыс. руб., сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

В июле 2026 г. фигурант разместил на онлайн‑сервисе объявление о продаже автомагнитолы "Pioneer 520", хотя уже продал ее другому покупателю. В переписке он убедил нового "клиента" оплатить товар, страховку и доставку — всего пятью переводами человек отправил мошеннику 15 700 рублей.

Дальше с 8 по 13 августа тот же потерпевший по просьбе фигуранта финансировал его ставки на спецплатформе, так как мужчина уверял, что вернет долг за счет выигрыша. Потерпевший передавал коды подтверждения, и с его счетов списали 469 750 рублей. В итоге деньги подсудимый проиграл.

Суд признал действия подсудимого мошенничеством в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). С учетом предыдущего приговора (152 часа обязательных работ) ему назначили 2 года 2 месяца 5 дней принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства.