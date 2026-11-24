В Кошкинский районный суд Самарской области поступило уголовное дело бывшей председательницы Собрания представителей Елховского района. Ее обвиняют в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.

По версии следствия, с 2015 по 2025 г. женщина была фиктивно трудоустроена на должность специалиста по работе с молодежью МБУ "Дом молодежных организаций". Таким образом она незаконно получала зарплату — в сумме за все года 1,5 млн рублей.

Судебное заседание по делу назначено на 4 декабря.