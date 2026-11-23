В Самаре бывший начальник отдела контроля договорных обязательств управления аренды земли и контроля департамента управления имуществом Самары купил в 2023 г. квартиру в историческом центре города, но подтвердить, на какие деньги не смог. Доходы самого чиновника и его родных за три года оказались меньше стоимости жилья, сообщают в региональной прокуратуре.
Надзорное ведомство провело проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции и обратилось в суд, чтобы вернуть государству сумму, происхождение которой владелец не смог объяснить.
Суд согласился и с бывшего чиновника взыскали более 2,4 млн рублей. Решение исполнено, деньги уже перечислены.
В 2023 г. должность начальника отдела контроля договорных обязательств занимал Рашид Габдушинапович Галимов. В связи с утратой доверия летом 2026 г. его уволили по пункту 7.1 части 1 статьи 81 ТК РФ (непринятие работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов) и части 2 статьи 27.1 ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" (речь в том числе идет о предоставлении сведений о доходах).
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут