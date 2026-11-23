Под уголовное дело подпали бывшие начальники ОВМ МУ МВД России "Сызранское" Х. и отделения ОУР МУ МВД России "Сызранское" Ч. Их задержали сотрудники УФСБ по Самарской области.

Бывших полицейских подозревают в получению взяток. По предварительным данным, незаконные вознаграждения могли передавать работникам МВД на систематической основе. А за это, по имеющейся сейчас информации, не привлекали к административной и уголовной ответственности в сфере миграции индивидуального предпринимателя.

Известно, что летом этого года были возбуждены уголовные дела о получении взятки и посредничестве. Пока идет расследование.

Напомним, сейчас активно ведется борьба с такого рода нарушениями. Так, недавно стало известно об уголовном деле в отношении другого теперь уже бывшего правоохранителя — его заподозрили в покровительстве организаторам незаконного пребывания иностранцев.