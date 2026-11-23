Под уголовное дело подпали бывшие начальники ОВМ МУ МВД России "Сызранское" Х. и отделения ОУР МУ МВД России "Сызранское" Ч. Их задержали сотрудники УФСБ по Самарской области.
Бывших полицейских подозревают в получению взяток. По предварительным данным, незаконные вознаграждения могли передавать работникам МВД на систематической основе. А за это, по имеющейся сейчас информации, не привлекали к административной и уголовной ответственности в сфере миграции индивидуального предпринимателя.
Известно, что летом этого года были возбуждены уголовные дела о получении взятки и посредничестве. Пока идет расследование.
Напомним, сейчас активно ведется борьба с такого рода нарушениями. Так, недавно стало известно об уголовном деле в отношении другого теперь уже бывшего правоохранителя — его заподозрили в покровительстве организаторам незаконного пребывания иностранцев.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут