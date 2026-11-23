Сызранские правоохранители получили информацию о том, что местная жительница может продавать наркотики, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
При обыске дома 46-летней подозреваемой полиция нашла в ванной два свертка — в одном находилось 70 граммов героина, в другом — 8 граммов метадона. Женщина пояснила, что купила наркотики в интернете, чтобы потом перепродать через тайники-закладки.
Сообщается, что ранее сызранка уже привлекалась к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.
Сейчас на нее возбуждено два уголовных дела по статье "Покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере". Женщину взяли под стражу, расследование продолжается.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут