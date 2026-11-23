Сызранские правоохранители получили информацию о том, что местная жительница может продавать наркотики, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

фото: ГУ МВД по Самарской области

При обыске дома 46-летней подозреваемой полиция нашла в ванной два свертка — в одном находилось 70 граммов героина, в другом — 8 граммов метадона. Женщина пояснила, что купила наркотики в интернете, чтобы потом перепродать через тайники-закладки.

Сообщается, что ранее сызранка уже привлекалась к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Сейчас на нее возбуждено два уголовных дела по статье "Покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере". Женщину взяли под стражу, расследование продолжается.