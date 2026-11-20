В Кировском районе Самары перед судом предстанут двое жителей области, которых обвиняют в попытке масштабного распространения наркотиков, сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, мужчины извлекли из закладки более 200 граммов запрещенного вещества, чтобы расфасовать его и распространить через информационно‑телекоммуникационные сети. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой Кировского района обвинительным заключением уже передано в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.