Жительница Самары осуждена за фиктивную продажу коллекционной монеты

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43‑летняя горожанка разместила на сайте объявлений предложение о продаже коллекционной монеты за 42 тыс. рублей. Покупатель откликнулся в тот же день и сразу перевел продавцу деньги. Фигурантка пообещала отправить монету почтой, однако делать этого не собиралась, сообщили в самарской прокуратуре.