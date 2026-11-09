В Сызрани будут судить дроппера, который за 1000 рублей передал все свои данные мошенникам

Сызранец, обвиняемый в передаче доступа к банковскому счету, предстанет перед судом, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Ранее в полицию Сызрани поступила информация, что 56-летний местный житель мог передать за вознаграждение доступ к своему банковскому счету для неправомерных переводов.

В ходе проверки информация подтвердилась: осенью мужчина, будучи пьяным, согласился на "легкий заработок". Он сообщил, что за 1000 рублей предоставил неизвестному данные своей банковской карты, пароли от банковского приложения, паспортные данные и несколько сим-карт, оформленных на его имя. По версии оперативников, впоследствии полученный доступ к личному кабинету банковского счета сызранца был использован злоумышленниками для неправомерных переводов денежных средств.

Возбуждено уголовное дело по статье "Передача из корыстной заинтересованности электронного средства платежа для осуществления неправомерных операций". Сейчас дело передано в суд.