В Сызрани будут судить дроппера, который за 1000 рублей передал все свои данные мошенникам

Сызранец, обвиняемый в передаче доступа к банковскому счету, предстанет перед судом, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Ранее в полицию Сызрани поступила информация, что 56-летний местный житель мог передать за вознаграждение доступ к своему банковскому счету для неправомерных переводов.
В ходе проверки информация подтвердилась: осенью мужчина, будучи пьяным, согласился на "легкий заработок". Он сообщил, что за 1000 рублей предоставил неизвестному данные своей банковской карты, пароли от банковского приложения, паспортные данные и несколько сим-карт, оформленных на его имя. По версии оперативников, впоследствии полученный доступ к личному кабинету банковского счета сызранца был использован злоумышленниками для неправомерных переводов денежных средств.
Возбуждено уголовное дело по статье "Передача из корыстной заинтересованности электронного средства платежа для осуществления неправомерных операций". Сейчас дело передано в суд.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут