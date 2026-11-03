На жительницу Тольятти завели дело за незаконную постановку на учет 10 иностранцев

В Тольятти в отношении 39-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ за незаконную постановку на миграционный учет 10 иностранных граждан, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным сотрудников полиции, женщина поставила мигрантов на учет в принадлежащей ей квартире многоэтажного дома, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для фактического проживания.

Полицейские выяснили, что женщина работает уборщицей в одной из организаций, а за незаконную постановку на миграционный учет она получила от иностранцев свыше 3 тыс. рублей.

В результате проведенных мероприятий иностранные граждане сняты с миграционного учета по месту пребывания.