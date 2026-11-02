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Преступления Происшествия

﻿Экс-начальник научно-исследовательской части Самарского университета обжалует приговор

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Альберт Гареев ранее занимал должность начальника научно-исследовательской части Самарского университета. В июле этого года Октябрьский районный суд Самары признал его виновным в мошенничестве и покушении на мошенничество. Гареев был приговорен к трем годам колонии общего режима.

Напомним, вместе с Гареевым под уголовное преследование подпали проректор по научно-исследовательской работе Андрей Прокофьев и начальник управления сопровождения инновационных проектов и программ Никита Зубарев.

По версии следствия, в 2023-2024 гг. подозреваемые сообщали работникам вуза, что часть заработной платы и средств, полученных от выигранных вузом грантов, необходимо передавать на нужды университета. Таким способом они завладели более чем 4 млн рублей.

25 декабря 2024 г., в день, назначенный для очередной передачи денег, соучастники были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, рассказывали в прокуратуре Самарской области. Дело Прокофьева приостановили в связи с тем, что он заключил контракт с Минобороны. Зубарев признал вину и получил условный срок.

Гареев же не согласился с приговором — в картотеке суда имеются отметки, что его защитник подал жалобу. Ее рассматривает апелляционная инстанция областного суда. 

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