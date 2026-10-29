Получила 5 тыс., а отдаст 100: самарчанку оштрафовали за фиктивное руководство юрлицом

В Самаре приставы взыскали штраф с местной жительницы, согласившейся стать фиктивным директором организации.

Девушка за 5 тыс. руб. оформила документы на создание юрлица и открыла счет в банке. В реальности руководить фирмой она не собиралась.

Суд признал самарчанку виновной по ст. 173.2 УК РФ ("Незаконное использование документов для образования юридического лица") и назначил штраф 100 тыс. рублей.