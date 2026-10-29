Шесть авторов из Самарской области вышли в финал всероссийского проекта "ТопБЛОГ"

В Мастерской управления "Сенеж" стартовал финал шестого сезона Всероссийского проекта "ТопБЛОГ" Президентской платформы "Россия — страна возможностей", посвященного родному контенту — историям о России, ее людях и достижениях, рассказанным с искренностью и гордостью за свою страну.

Более 400 финалистов и выпускников направлений собрались на одной площадке, чтобы представить результаты своей работы, пройти заключительные испытания и вместе с экспертами и государственными командами определить перспективы развития своих медиапроектов. Самарскую область в финале представляют шесть авторов. Имена победителей объявят 30 октября.

"ТопБЛОГ" — самый масштабный в стране медиапроект по поддержке и развитию авторов социально значимого контента. Он формирует сообщество лидеров общественного мнения, которые через свои публикации укрепляют уважение к труду, интерес к знаниям и сопричастность к будущему России. В 2026 году проект привлек более 75 тысяч участников из всех 89 регионов России, открыв им возможности бесплатно учиться у ведущих экспертов медиасферы и получать поддержку собственных инициатив на федеральном уровне.

"Шестой сезон "ТопБЛОГа" показал, какой силой обладает объединение талантливых авторов, государственных команд и технологических лидеров. Блогеры привносят в эту работу понимание аудитории и умение говорить с людьми, партнеры — отраслевую экспертизу и ресурсы для воплощения идей. Так рождаются медиапроекты, способные привлечь внимание к важным для России темам и вдохновить тысячи людей на действие. Для нас принципиально, чтобы талант человека получал продолжение в деле, а его рост становился вкладом в развитие страны. Президентская платформа помогает пройти этот путь: получить сильную подготовку, найти партнеров и взяться за задачи, которые прежде казались сложными. Именно ради таких перемен в жизни людей мы работаем", — отметил генеральный директор Президентской платформы "Россия — страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.

Девиз шестого сезона — "Родной контент. Держим слово — поддерживаем страну". Создавать истории о России, ее людях и достижениях авторы учились в двух направлениях:

образовательная программа "Медиакампус" помогала развивать медиакомпетенции и собственные блоги. За выход в финал боролись более 35,5 тысяч участников — почти 240 человек на место. В "Сенеже" победителей определит комплексная оценка медиакомпетенций;

трек "Министерство контента" — первая в России программа, в которой блогеры вместе с федеральными министерствами разрабатывают медиапроекты под реальные задачи государства.

Второй сезон собрал более 12,5 тысяч заявок, 550 авторов прошли обучение по программе дополнительного профессионального образования в "Сенеже". В финале участники представят 22 медиапроекта, созданных совместно с шестью федеральными министерствами страны. Лучшие инициативы получат возможность дальнейшей реализации во взаимодействии с ведомствами.

Самарскую область в финале шестого сезона Всероссийского проекта "ТопБЛОГ" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" представляют шесть жителей региона.

В программе "Министерство контента" участвуют три автора. Андрей Мазуров — директор департамента физической культуры и спорта администрации Тольятти, амбассадор "ТопБЛОГа", участник команды Минспорта России. Через блог рассказывает о спортивных инициативах города, популяризирует активный образ жизни и стремится объединить местных спортивных авторов. Илья Ятманкин — фермер и агроблогер, участник команды Минсельхоза России. После университета переехал в село и начал показывать современное хозяйство изнутри. Его публикации помогли привлечь двух молодых специалистов, которые устроились трактористами и сами стали вести агроблоги. Евгений Ганжов — директор школы футбольного клуба "Акрон", участник команды Минпросвещения России. В блоге "На длинной дистанции" соединяет образование, спорт, воспитание и семейные ценности. Педагог, отец двоих детей, марафонец и участник ультратрейлов, он на собственном примере показывает, как дисциплина и постоянная работа помогают достигать устойчивых результатов.

В направлении "Медиакампус" участвуют пять авторов. Анна Объедкова из Самары, известная как Аня Солодилова, одиннадцать лет ремонтирует и преображает кукол. Ее блог "Воплощенные идеи РЕМОНТ КУКОЛ" объединяет 1,5 миллиона подписчиков. Через видеоуроки помогает мастерам и родителям возвращать к жизни любимые игрушки, обучает реставрации и занимается благотворительностью.

Анна Наймиллер — режиссер праздников, мама троих детей и автор блога "КультМама на селе".

С душевным юмором показывает репетиции и закулисье сельского Дома культуры, поддерживает начинающих коллег и рассказывает, как увлечь жителей общим делом даже при небольших ресурсах. Анастасия Пичугина из села Мусорка — учитель математики, специалист Движения Первых и мама двоих детей. Переехав из города, начала создавать творческие возможности для местных школьников: получила гранты на киномастерскую и детский театр "Тени Света и лучи добра". В блоге рассказывает о материнстве, сельской школе и деревенской жизни, показывая, как собственные идеи становятся проектами для детей.

Три дня финала также станут интенсивом по работе в современной медиасреде. Участников ждут практические занятия по применению нейросетей, работе с содержанием и драматургией публикаций, правовым вопросам в медиасреде, мобильному репортажу и развитию общественного влияния. Личные истории участников о родных людях, местах и любимом деле станут частью программы и оформления события.

30 октября к участникам присоединятся представители федеральных ведомств, партнеры и популярные блогеры — всего площадка соберет более 750 человек. В 19:00 (по мск) начнется церемония награждения победителей с прямой трансляцией в VK Видео, а 31 октября в 19:30 (по мск) церемонию покажет телеканал "Большой эфир" оператора "Триколор".