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Молодежная политика Общество

"Стрелка" приглашает на бесплатные образовательные мероприятия в октябре

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В октябре АНО "Агентство стратегических коммуникаций "Стрелка" проведёт серию образовательных, культурных и творческих мероприятий для молодёжи Самары. В программе — театральные лаборатории, психологические лекции, социальный fashion-проект, благотворительный фотодень, встречи с экспертами, игровые и творческие мастерские.

Фото: Юлия Зиганшина

3 октября с 13:00 до 16:00 состоится театральная лаборатория от резидентов "ТУЗ". Участники продолжат знакомство с театральными практиками, работой с эмоциями, телом и сценическим материалом. Встречи лаборатории будут проходить на протяжении октября.

В этот же день с 17:00 до 19:00 состоится социальный fashion-проект "Мода без границ". Его главная идея — показать, что мода, красота и возможность самовыражения доступны каждому независимо от внешности и особенностей здоровья. На одном подиуме выступят профессиональные модели и девушки с ограниченными возможностями здоровья. Для участниц проект станет возможностью получить опыт работы в профессиональной fashion-среде, познакомиться с другими моделями и почувствовать больше уверенности в себе. В прошлом году в Самаре уже состоялся первый показ проекта.

4 октября с 15:00 до 17:00 пройдёт лекция "Про депрессию. Я улыбаюсь, но мне плохо — что со мной?". Врач-психиатр, врач-невролог, КПТ- и АСТ-терапевт Антон Рываев расскажет о так называемой "улыбающейся депрессии", её возможных проявлениях и признаках, на которые важно обращать внимание. Участники узнают, в каких случаях необходимо обратиться за профессиональной помощью.

В 18:00 резиденты "Стрелки" — психологическое сообщество "Перемена" — представят новый формат встреч "После титров". Первым фильмом станет "Мой сосед Тоторо" Хаяо Миядзаки. После просмотра участники вместе с психологом Региной Подгорной обсудят эмоциональное состояние персонажей, их поступки и скрытые смыслы истории. Встреча продлится до 20:00 и состоится в "Замико" по адресу: проспект Ленина, 2Б.

6 октября с 17:00 до 19:00 состоится встреча плейбек-театра "Между строк". Этот театральный формат строится на личных историях участников, которые актёры превращают в импровизированные сценические постановки.

7 октября с 18:00 до 19:30 пройдёт встреча "Просто добавь красок". Психолог Самарского Дома молодёжи Анна Дорина предложит участникам исследовать собственное творческое мышление через практические упражнения. Встреча направлена на раскрытие творческого потенциала и знакомство с новыми способами самовыражения. Специальные художественные навыки для участия не требуются.

Одновременно стартует образовательная программа "Проектная мастерская "Стрелки". Первую встречу "Где же ресурсы: грантрайтинг для проектов" проведёт Екатерина Белова — эксперт Росмолодёжь.Гранты, председатель Общественного совета при Министерстве молодёжной политики Самарской области, член Молодёжного Правительства Самарской области. Участники разберут основы разработки проектов, поиска ресурсов и привлечения грантовой поддержки.

10 октября с 12:00 до 19:00 состоится социальная игра "Кровь на Часовой Башне". Участников ждёт игра со скрытыми ролями, индивидуальными способностями персонажей и необходимостью принимать решения в условиях ограниченной информации.

В этот же день с 13:00 до 16:00 пройдёт очередное занятие театральной лаборатории "ТУЗ".

13 октября с 17:00 до 19:00 вновь состоится встреча плейбек-театра "Между строк". Параллельно пройдёт лекция-тренинг "Эмоциональное выгорание. Как вернуть себя", которую проведёт психолог Мария Ледовская. Участники поговорят о состоянии, при котором привычная работа перестаёт приносить удовольствие, усталость не проходит даже после отдыха, а повседневные дела требуют всё больше усилий. На тренинге разберут механизмы и стадии эмоционального выгорания, его отличия от обычной усталости и депрессии, а также способы восстановления внутренних ресурсов.

С 17:30 до 19:30 состоится благотворительный фотодень "Вместе помогаем животным", который объединит фотографию и поддержку животных. Мероприятие станет возможностью провести время с пользой, получить профессиональные фотографии и одновременно присоединиться к доброму делу.

14 октября с 18:00 до 19:30 состоится лекция зоопсихолога "Обогащение среды для собак как профилактика проблем с поведением".

17 октября с 13:00 до 16:00 продолжится театральная лаборатория "ТУЗ".

С 17:00 до 18:30 состоится второй мастер-класс проектной мастерской — "Из идеи — в проект, о котором говорят: позиционирование, сообщество и коллаборации". Бренд-маркетолог, контент-продюсер и медиаменеджер Севда Агаева расскажет о формировании аудитории, развитии сообществ и поиске партнёров для реализации собственных инициатив.

Участники узнают, как сделать проект понятным и интересным аудитории, находить взаимовыгодные форматы сотрудничества с бизнесом, экспертами и другими проектами, а также превращать партнёрства в ресурс для дальнейшего развития.

18 октября с 16:00 до 18:00 резиденты проекта "Женский кодекс" проведут лекцию "Разговор по-мужски: о любви и отношениях". Встреча будет посвящена вопросам взаимоотношений, общения и взаимопонимания между партнёрами.

19 октября с 18:00 до 20:00 пройдёт лекция "Не учите меня жить: о границах, тревоге и свободе". Участники обсудят личные границы, тревожность и возможность сохранять самостоятельность в принятии решений.

В 19:00 начнётся лекция "Мозг и рисование" от резидентов — научно-популярного проекта "Простой мозг". Встреча будет посвящена взаимосвязи изобразительного творчества и работы человеческого мозга. Лекция продлится до 20:30.

20 октября с 13:00 до 16:00 театральная мастерская "Случай" проведёт практическое занятие, посвящённое актёрскому мастерству и творческому самовыражению.

С 17:00 до 19:00 состоится очередная встреча плейбек-театра "Между строк".

В это же время пройдёт лекция психолога "Как справляться с неопределённостью". Участники разберут, почему мозг может реагировать на неизвестность тревожнее, чем на негативные новости, и познакомятся с техниками разделения контроля, принятия неопределённости и формирования внутренней опоры.

24 октября с 12:00 до 19:00 вновь состоится игра "Кровь на Часовой Башне". С 13:00 до 15:00 пройдёт театральная лаборатория "ТУЗ".

В 17:00 начнётся третий мастер-класс проектной мастерской — "Где лайки: как работает медиа для проектов в 2026 году?". Руководитель центра информационного и аналитического сопровождения Агентства по реализации молодёжной политики Самарской области Илья Никифоров расскажет о создании качественного контента и продвижении проектов.

Участники разберут удачные и неудачные примеры медиапродвижения, выполнят практические задания, попробуют написать собственные публикации и получат обратную связь от эксперта. Встреча продлится до 18:30.

С 18:00 до 20:00 состоится творческая мастерская клуба прикладного творчества "Арт Союз".

27 октября с 17:00 до 19:00 пройдёт очередная встреча плейбек-театра "Между строк".

В это же время состоится лекция "Эмоциональная регуляция. Как управлять эмоциями, а не подчиняться им", которую проведёт психолог Кристина Романова. Участники поговорят о том, как экологично проживать стресс, лучше понимать собственные внутренние процессы и осознаннее относиться к эмоциональным реакциям.

29 октября с 18:00 до 19:30 в рамках проектной мастерской пройдёт мастер-класс "О, я там был!": как сделать событие, которое запомнится". Руководитель и организатор федеральных и региональных проектов Анастасия Алфёрова расскажет о разработке креативных концепций мероприятий, организации событий и создании комфортной среды для участников.

Участники обсудят, как генерировать идеи, создавать мероприятия, на которые действительно хочется прийти, и учитывать организационные детали, влияющие на впечатления посетителей.

30 октября с 18:00 до 20:30 состоится вторая встреча читательского клуба "Стрелки", который начал работу в сентябре.

Читательский клуб объединяет любителей литературы и интересных бесед в пространстве, где можно делиться впечатлениями о прочитанном, обсуждать любимых авторов, знакомиться с разными мнениями и находить единомышленников.

Первая встреча состоялась 25 сентября. Участники познакомились друг с другом, рассказали о своих читательских предпочтениях, создали своими руками книжные закладки и вместе выбрали произведения для дальнейшего обсуждения.

Особенность читательского клуба — сочетание литературных обсуждений, творческих активностей и неформального общения. Встречи проходят в кофейнях города. Здесь участники могут провести вечер за чашкой кофе, поделиться своим взглядом на прочитанное и услышать мнения других читателей.

Встречи клуба будут проходить ежемесячно. После октябрьского собрания следующие запланированы на 27 ноября и 25 декабря с 18:00 до 20:30.

В этот же день с 18:00 до 20:00 пройдёт "ЧиТКа" с театральным педагогом, режиссёром и актрисой Александрой Шилиной.

31 октября с 13:00 до 15:00 состоится заключительное в октябрьской афише занятие театральной лаборатории "ТУЗ".

Завершит программу месяца лекция "Основные этапы истории комикса и графического романа" (18+), которая пройдёт с 17:00 до 19:00. Участники познакомятся с развитием комиксов и графических романов как самостоятельного направления визуального искусства и повествования.

Отдельным направлением октябрьской программы станет "Проектная мастерская "Стрелки" Образовательный цикл объединит пять практических встреч с экспертами по грантовой поддержке, позиционированию, медиапродвижению, организации событий и командной работе.

Завершающий мастер-класс состоится 5 ноября. Участники, посетившие не менее четырёх из пяти занятий, смогут получить сертификаты о прохождении образовательной программы.

Большинство мероприятий пройдут в Многофункциональном молодёжном центре Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Масленникова, 37. Отдельные события состоятся на других городских площадках.

 

Для участия в ряде мероприятий необходима предварительная регистрация. Информация о событиях и регистрация доступны на платформе.

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Последние комментарии

Фима Кац 01 марта 2016 08:44 В Тольятти с марта начнут принимать на работу подростков

Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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