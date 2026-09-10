Самарские школьники покорили "КВН. Первые": домой с победой, путевками на ТВ и статусом "Лига года"

С 31 августа по 10 сентября Тула принимала XV международный фестиваль детских команд КВН. Первые — событие, которое каждый год собирает юных квн-щиков со всей страны. Здесь рождаются не просто шутки, а дружба, амбиции и уверенность в себе.

Самарскую область представили четыре команды:

"Пятница 13", Школа № 13 г. о. Самара

"Нью пипл", Школа № 68 г. о. Самара

"Арткласс" Детская театральная школа "АРТкласс" г. о. Самара

"Дети", школа № 2, поселок Суходол.

Наши ребята в очередной раз доказали: регион умеет растить звезд детского КВН. Делегация вернулась с целым букетом побед.

"Нью Пипл" — Первое место, золото международного фестиваля.

"Пятница 13" — Вице-чемпионы Всероссийской Юниор-лиги КВН. официально в числе сильнейших детских команд России.

"Нью Пипл" и "Пятница 13" получили путевки в телевизионный проект "КВН Дети".

"Арт-Класс" и "Дети" тоже в ТОПе — у них путевки во всероссийскую Юниор-лигу КВН. Новый этап, новые высоты.

Детский КВН Самарской области — признан "Лигой года 2026". Это оценка не одной команды, а всей системы — организации, подготовки, атмосферы, которую создают для детей в регионе.

"Когда ребенок попадает в среду таких же увлеченных сверстников, получает качественный образовательный модуль, здоровую конкуренцию и море положительных эмоций — он растет кратно быстрее. Результаты фестиваля — прямое доказательство: в Самарской области движение детского КВН идет в правильном направлении. Очень гордимся ребятами. Помогаем и будем продолжать помогать", — подчеркнул руководитель движения "Самарский КВН" Сергей Ларионов.

Напомним, что игры движения "самарский КВН" проходят при поддержке правительства Самарской области и администрации городского округа Самара.