Самарские школьники покорили "КВН. Первые": домой с победой, путевками на ТВ и статусом "Лига года"

С 31 августа по 10 сентября Тула принимала XV международный фестиваль детских команд КВН. Первые — событие, которое каждый год собирает юных квн-щиков со всей страны. Здесь рождаются не просто шутки, а дружба, амбиции и уверенность в себе.
Самарскую область представили четыре команды:
- "Пятница 13", Школа № 13 г. о. Самара
- "Нью пипл", Школа № 68 г. о. Самара
- "Арткласс" Детская театральная школа "АРТкласс" г. о. Самара
- "Дети", школа № 2, поселок Суходол.
Наши ребята в очередной раз доказали: регион умеет растить звезд детского КВН. Делегация вернулась с целым букетом побед.
- "Нью Пипл" — Первое место, золото международного фестиваля.
- "Пятница 13" — Вице-чемпионы Всероссийской Юниор-лиги КВН. официально в числе сильнейших детских команд России.
- "Нью Пипл" и "Пятница 13" получили путевки в телевизионный проект "КВН Дети".
- "Арт-Класс" и "Дети" тоже в ТОПе — у них путевки во всероссийскую Юниор-лигу КВН. Новый этап, новые высоты.
Детский КВН Самарской области — признан "Лигой года 2026". Это оценка не одной команды, а всей системы — организации, подготовки, атмосферы, которую создают для детей в регионе.
"Когда ребенок попадает в среду таких же увлеченных сверстников, получает качественный образовательный модуль, здоровую конкуренцию и море положительных эмоций — он растет кратно быстрее. Результаты фестиваля — прямое доказательство: в Самарской области движение детского КВН идет в правильном направлении. Очень гордимся ребятами. Помогаем и будем продолжать помогать", — подчеркнул руководитель движения "Самарский КВН" Сергей Ларионов.
Напомним, что игры движения "самарский КВН" проходят при поддержке правительства Самарской области и администрации городского округа Самара.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.