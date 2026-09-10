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Самарские школьники покорили "КВН. Первые": домой с победой, путевками на ТВ и статусом "Лига года" Сформирован состав делегации Самарской области на МФМ-2026: 110 молодых людей представят наш регион В Самаре состоится региональный этап "Туриады" ПФО Стартовал прием заявок на юбилейный сезон конкурса "Студент года"-2026 в Самарской области Победители международного проекта "Проводники смыслов. Экскурсоводы" продолжают проводить экскурсии к Году единства народов России

Молодежная политика Общество

Самарские школьники покорили "КВН. Первые": домой с победой, путевками на ТВ и статусом "Лига года"

ТУЛА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 31 августа по 10 сентября Тула принимала XV международный фестиваль детских команд КВН. Первые — событие, которое каждый год собирает юных квн-щиков со всей страны. Здесь рождаются не просто шутки, а дружба, амбиции и уверенность в себе.

Фото: Дирекция международного фестиваля детских команд КВН.ПЕРВЫЕ

Самарскую область представили четыре команды:

  • "Пятница 13", Школа № 13 г. о. Самара
  • "Нью пипл", Школа № 68 г. о. Самара
  • "Арткласс" Детская театральная школа "АРТкласс" г. о. Самара
  • "Дети", школа № 2, поселок Суходол.

Наши ребята в очередной раз доказали: регион умеет растить звезд детского КВН. Делегация вернулась с целым букетом побед.

  • "Нью Пипл" — Первое место, золото международного фестиваля.
  •  "Пятница 13" — Вице-чемпионы Всероссийской Юниор-лиги КВН. официально в числе сильнейших детских команд России.
  •  "Нью Пипл" и "Пятница 13"  получили путевки в телевизионный проект "КВН Дети".
  • "Арт-Класс" и "Дети" тоже в ТОПе — у них путевки во всероссийскую Юниор-лигу КВН. Новый этап, новые высоты.

Детский КВН Самарской области — признан "Лигой года 2026". Это оценка не одной команды, а всей системы — организации, подготовки, атмосферы, которую создают для детей в регионе.

"Когда ребенок попадает в среду таких же увлеченных сверстников, получает качественный образовательный модуль, здоровую конкуренцию и море положительных эмоций — он растет кратно быстрее. Результаты фестиваля — прямое доказательство: в Самарской области движение детского КВН идет в правильном направлении. Очень гордимся ребятами. Помогаем и будем продолжать помогать", — подчеркнул руководитель движения "Самарский КВН" Сергей Ларионов.

Напомним, что игры движения "самарский КВН" проходят при поддержке правительства Самарской области и администрации городского округа Самара.

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Последние комментарии

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Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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