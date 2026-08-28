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Молодежная политика Общество

В Жигулевске оценили состояние молодежной инфраструктуры и обсудили перспективы развития молодежной политики

ЖИГУЛЕВСК. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 27 августа в Жигулевске состоялся рабочий выезд, организованный министерством молодежной политики Самарской области. Цель выездного мероприятия — комплексная оценка состояния молодежной политики в городском округе, а также обсуждение векторов ее дальнейшего развития.

Фото: Глухова Наталья, Жигулевское телевидение

Выезды руководителей органов власти в муниципалитеты проводятся в Самарской области на системной основе. Такой формат дает возможность в режиме реального времени познакомиться оценить работу ключевых инфраструктурных объектов, социально значимых организаций и учреждений.

В рамках визита министр молодежной политики региона Владимир Усов совместно с руководством города, членом координационного совета по патриотическому воспитанию молодежи Дмитрием Назиным и представителями общественности осмотрели ключевые объекты и общественные пространства. "Точек притяжения у нас достаточно. В спорте это стадион "Кристалл", бассейн "Атлант", площадки в Яблоневом Овраге и в самом городе. А для развития и общения — Дом молодежных организаций, где ребята встречаются и проводят встречи с интересными людьми", — рассказал глава городского округа Жигулевск Алексей Иванов.

Одной из точек притяжения молодежи является сквер у фонтана на площади Мира. Здесь в неформальной обстановке участники рабочей встречи пообщались с учащимися местной школы искусств. Одна из педагогов поделилась с министром идеей создания современного творческого пространства. По ее словам, не у каждого юного художника есть возможность рисовать дома, а общее пространство позволило бы объединить общение, развитие навыков и совместное творчество. Владимир Усов поддержал инициативу, отметив, что запрос на такие площадки подтверждает высокий творческий потенциал жигулевской молодежи.

Центральным событием рабочей поездки стала "Классная встреча" в Доме молодежных организаций на улице Гидростроителей. В этом году после капитального ремонта здесь открылся обновленный "Добро.Центр". Ремонт стал возможен благодаря победе Самарской области во всероссийском конкурсе "Регион добрых дел". Министр оценил условия, созданные для волонтеров и общественных объединений. "Это пространство, куда человек может прийти и получить поддержку своей общественной инициативы. Это не только про событийное волонтерство — это про добрые дела в целом. В Жигулевске много добровольческих объединений, которые поддерживают и администрация, и сами жители", — подчеркнул Владимир Усов.

Участниками "Классной встречи" стали ребята из Движения Первых, Молодежного парламента, Волонтеры Победы, культурные и спортивные волонтеры, творческие коллективы города. Молодые люди рассказывали о своем опыте, задавали вопросы о возможностях для самореализации и делились запросами к системе молодежной политики. В ходе встречи также были вручены благодарственные письма губернатора Самарской области за активное участие в реализации молодежной политики. Награды получили главный бухгалтер управления социального развития администрации Жигулевска Оксана Никитина и президент Жигулевской организации поддержки молодежных инициатив "Лидеры" Алена Розочкина.

Алена Розочкина анонсировала старт нового проекта ее организации, который станет практическим итогом обсуждения перспектив развития спортивной инфраструктуры для детей. "С 1 сентября в городе стартует наш грантовый проект "Волейбол детям Жигулёвска". Сорок ребят, двадцать мальчишек и двадцать девчонок, весь учебный год, с сентября по май, будут бесплатно заниматься волейболом, а в конце их ждут итоговые соревнования", — рассказала Алена Розочкина.

Подводя итог рабочего выезда, министр молодежной политики Владимир Усов отметил высокую вовлеченность местной молодежи и готовность к совместной работе. "Сегодня мы увидели неравнодушную, думающую молодёжь с чёткими запросами и готовностью работать. Наша задача — дать ребятам нужные инструменты и поддержать их идеи", — резюмировал Владимир Усов.

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