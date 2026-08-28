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Самарская область представила результаты научно-технологического развития на форуме "ТЕХНОПРОМ-2026"

САМАРА. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках XIII международного форума технологического развития "ТЕХНОПРОМ-2026" состоялось совещание под председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко с руководителями по научно-технологическому развитию субъектов Российской Федерации (РНТР). Самарскую область представили заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Павел Финк и врио министра науки и высшего образования Марк Шлеенков.

Ключевой темой обсуждения стали вопросы усиления роли РНТР в формировании эффективного ответа на региональные вызовы и синхронизации регионального научно-технологического развития (НТР) с актуальной федеральной повесткой.

В ходе совещания была представлена оценка зрелости систем управления НТР субъектов РФ за 2025 год, проведенная Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Оценка формировалась по 14 показателям, объединенным в пять групп: управление научно-технологическим развитием; квалифицированный заказ на НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы); заказ на подготовку кадров по приоритетным направлениям; популяризация науки и поддержка молодых ученых; инновационное развитие субъекта.

По итогам оценки, которую в июле прошли 89 регионов, Самарская область вошла в группу с базовым уровнем зрелости.

Комментируя результаты, врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков подчеркнул: "Место в рейтинге не является самоцелью. Нам важно понять имеющиеся управленческие дефициты и своевременно устранить их, используя в том числе лучшие практики регионов-лидеров. Мы продолжим выстраивать систему, где образование, наука и бизнес работают на единые цели".

Участникам также были представлены возможности домена "Наука и инновации" для централизованного управления процессами, а руководители Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и Российского научного фонда рассказали о доступных инструментах поддержки исследований и разработок.

Напомним, по поручению президента России Владимира Путина в 86 регионах страны определены заместители высших должностных лиц, ответственные за НТР, приняты или разрабатываются региональные программы НТР, ежегодно формируется рейтинг НТР субъектов Российской Федерации.  Региональная программа "Научно-технологическое развитие Самарской области" на 2026–2030 годы утверждена в апреле текущего года, головным исполнителем программы является министерство науки и высшего образования. Два года подряд регион входит в первую десятку рейтинга научно-технологического развития субъектов России.

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Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.

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