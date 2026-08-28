Самарская область представила результаты научно-технологического развития на форуме "ТЕХНОПРОМ-2026"

В рамках XIII международного форума технологического развития "ТЕХНОПРОМ-2026" состоялось совещание под председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко с руководителями по научно-технологическому развитию субъектов Российской Федерации (РНТР). Самарскую область представили заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Павел Финк и врио министра науки и высшего образования Марк Шлеенков.

Ключевой темой обсуждения стали вопросы усиления роли РНТР в формировании эффективного ответа на региональные вызовы и синхронизации регионального научно-технологического развития (НТР) с актуальной федеральной повесткой.

В ходе совещания была представлена оценка зрелости систем управления НТР субъектов РФ за 2025 год, проведенная Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Оценка формировалась по 14 показателям, объединенным в пять групп: управление научно-технологическим развитием; квалифицированный заказ на НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы); заказ на подготовку кадров по приоритетным направлениям; популяризация науки и поддержка молодых ученых; инновационное развитие субъекта.

По итогам оценки, которую в июле прошли 89 регионов, Самарская область вошла в группу с базовым уровнем зрелости.

Комментируя результаты, врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков подчеркнул: "Место в рейтинге не является самоцелью. Нам важно понять имеющиеся управленческие дефициты и своевременно устранить их, используя в том числе лучшие практики регионов-лидеров. Мы продолжим выстраивать систему, где образование, наука и бизнес работают на единые цели".

Участникам также были представлены возможности домена "Наука и инновации" для централизованного управления процессами, а руководители Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и Российского научного фонда рассказали о доступных инструментах поддержки исследований и разработок.

Напомним, по поручению президента России Владимира Путина в 86 регионах страны определены заместители высших должностных лиц, ответственные за НТР, приняты или разрабатываются региональные программы НТР, ежегодно формируется рейтинг НТР субъектов Российской Федерации. Региональная программа "Научно-технологическое развитие Самарской области" на 2026–2030 годы утверждена в апреле текущего года, головным исполнителем программы является министерство науки и высшего образования. Два года подряд регион входит в первую десятку рейтинга научно-технологического развития субъектов России.