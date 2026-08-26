В Самарской области состоится форум для лидеров химической промышленности

8–9 сентября в самарском Дворце спорта им. В. Высоцкого пройдет форум-выставка "Химия Большой Страны. Самара" — главная отраслевая бизнес-площадка Самарской области 2026 года для лидеров химической промышленности. Мероприятие организовано Российским Союзом химиков, индустриальным агентством "Эйч Медиа", правительством Самарской области, при поддержке минпромторга РФ, Торгово-промышленной палаты РФ и Российского союза промышленников и предпринимателей.
Масштабное мероприятие соберет более 500 ведущих участников рынка, способствуя налаживанию цепочек связей представителей химпрома Самарской области, близлежащих областей, регионов друг с другом и с потенциальными партнерами из других регионов России.
Форум реализуется в рамках проекта развития химических территорий — цикл бизнес-форумов "Химия большой страны", которые будут проведены в 2026–2030 гг в региональных центрах химической промышленности. Цель проекта — содействие выполнению задач национального проекта технологического лидерства "Новые материалы и химия" в регионах, выработка решений для текущих вопросов предприятий химической промышленности.
"Самарская область обладает уникальным промышленным комплексом, объединяющим нефтедобычу, нефтепереработку и высокотехнологичную химию. Предстоящий форум призван стать главным катализатором новых инвестиционных решений и масштабных промышленно-технологических альянсов", — подчеркнул врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.
Программа форума состоит из тематических сессий и технологических визитов на производственные площадки Самары и области. В течение двух дней участники обсудят глубокую переработку углеводородного сырья, биоэкономику, катализаторы, композитный сектор, ВЭД, логистику, а также процессы роботизации, внедрение искусственного интеллекта и химические решения для транспортного машиностроения.
Также в рамках форума состоится выставка продукции, оборудования, технических и технологических решений регионального бизнеса. Впервые в рамках форума пройдет Химический хакатон, где студенты, молодые специалисты и технологические команды соберутся для решения реальных производственных задач от предприятий отрасли.
"Площадка форума станет эффективным пространством для обмена опытом, поиска новых партнёрств и выработки практических решений, которые послужат развитию отечественного химпрома", — прокомментировал президент Российского Союза химиков Виктор Иванов.
Последние комментарии
"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???