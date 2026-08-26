В Самаре и области 1 сентября запретят продажу алкоголя

Правительство Самарской области опубликовало ряд распоряжений о полном запрете на розничную продажу алкогольной продукции на территории Самары и муниципальных районов.

Запрет связан с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню знаний 1 сентября. Он будет действовать с 8:00 до 23:00.

"Указанный запрет не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания", - отмечается в документе.