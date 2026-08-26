"Прокурор против": самарцы рассказали, как в жилом доме странным образом "построили" девять новых квартир

На необычную ситуацию пожаловались жители дома по ул. Алексея Толстого, 100. Они сообщили, что в доме на первом этаже "построили" новые квартиры.
"При этом демонтировали проемы в несущей стене с грубейшими нарушениями всех СНиПов, — жалуются жители. — ТСЖ была заказана экспертиза. Она подтвердила существенные нарушения. С этой экспертизой мы обратились в прокуратуру. Далее последовала реакция прокуратуры с протестом на выданное администрацией Самарского района распоряжение о переводе нежилого помещения в жилые. А им "как с гуся вода".
Жители обратились и к главе города Ивану Носкову.
"15 июня 2026 г. владельцем помещения была демонтирована часть несущей стены в лифтовом холле первого этажа, о чем составлен акт осмотра общего имущества, — рассказывают жители мэру. — Согласно плану перепланировки, предоставленного владельцем нежилого помещения, в нежилом помещении были обустроены дополнительно девять новых квартир. Таким образом, в результате реконструкции, количество квартир в подъезде увеличилось на 37,5%. В результате чего системы водоснабжения и водоотведения, рассчитанные на 24 квартиры и один санузел в офисе на первом этаже, получают значительную дополнительную нагрузку, ухудшающую работу инженерных систем дома, давление воды в которых на текущий момент не соответствует нормативным значениям".
У редакции также имеется копия протеста районной прокуратуры. В документе прокурор района Алексей Шамин требует отменить распоряжение руководства района о переводе нежилого помещения в жилые.
Но, как говорят собственники квартир, администрация Самарского района не согласилась с прокуратурой и не отменила распоряжение.
"Ходят слухи, что гражданин, который осуществил такой перевод с созданием массы мини-квартир, придумал этот бизнес давно. Якобы наш дом — не первый проект подобного рода. И везде ему каким-то образом "открываются" нужные двери", — высказывают своё мнение жители "загадочного" дома.
Последние комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???