"Прокурор против": самарцы рассказали, как в жилом доме странным образом "построили" девять новых квартир

На необычную ситуацию пожаловались жители дома по ул. Алексея Толстого, 100. Они сообщили, что в доме на первом этаже "построили" новые квартиры.

"При этом демонтировали проемы в несущей стене с грубейшими нарушениями всех СНиПов, — жалуются жители. — ТСЖ была заказана экспертиза. Она подтвердила существенные нарушения. С этой экспертизой мы обратились в прокуратуру. Далее последовала реакция прокуратуры с протестом на выданное администрацией Самарского района распоряжение о переводе нежилого помещения в жилые. А им "как с гуся вода".

Жители обратились и к главе города Ивану Носкову.

"15 июня 2026 г. владельцем помещения была демонтирована часть несущей стены в лифтовом холле первого этажа, о чем составлен акт осмотра общего имущества, — рассказывают жители мэру. — Согласно плану перепланировки, предоставленного владельцем нежилого помещения, в нежилом помещении были обустроены дополнительно девять новых квартир. Таким образом, в результате реконструкции, количество квартир в подъезде увеличилось на 37,5%. В результате чего системы водоснабжения и водоотведения, рассчитанные на 24 квартиры и один санузел в офисе на первом этаже, получают значительную дополнительную нагрузку, ухудшающую работу инженерных систем дома, давление воды в которых на текущий момент не соответствует нормативным значениям".

У редакции также имеется копия протеста районной прокуратуры. В документе прокурор района Алексей Шамин требует отменить распоряжение руководства района о переводе нежилого помещения в жилые.

Но, как говорят собственники квартир, администрация Самарского района не согласилась с прокуратурой и не отменила распоряжение.

"Ходят слухи, что гражданин, который осуществил такой перевод с созданием массы мини-квартир, придумал этот бизнес давно. Якобы наш дом — не первый проект подобного рода. И везде ему каким-то образом "открываются" нужные двери", — высказывают своё мнение жители "загадочного" дома.