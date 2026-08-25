В Самаре обсудили перспективы обновления лифтового оборудования в многоквартирных домах

В Самаре состоялась стратегическая сессия "Стратегия реализации замены лифтового оборудования в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете". Основная цель стратсессии — с учетом мнения общественности и экспертов сформировать конкретные задачи и предложения для включения в Стратегию социально-экономического развития Самарской области до 2036 года.

В обсуждении актуальной темы обновления лифтового оборудования приняли участие министр энергетики и ЖКХ Самарской области Виталий Брижань, председатель общественного совета министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, руководитель Квалификационного центра ЖКХ и энергетики Виктор Часовских, врио генерального директора НО "Региональный оператор Самарской области "Фонд капитального ремонта" Анна Чижикова, член регионального штаба Самарской области Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" Алексей Сорокин, депутат Самарской городской думы Алексей Долматов, представители организаций, занимающихся заменой лифтового оборудования, а также представители ТСЖ.

"Стратегическая сессия посвящена критически значимой теме — реализации мероприятий по замене лифтового оборудования в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на специальном счете. Нам нужно понять, как сделать этот процесс максимально прозрачным, технологичным и быстрым", — подчеркнул Виталий Брижань.

На территории Самарской области в многоквартирных домах находится 15 385 единиц лифтового оборудования, из которых 7 091 лифт необходимо заменить до 2030 года согласно требованиям технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов".

Замена лифтового оборудования на территории Самарской области выполняется за счет средств собственников в рамках реализации региональной программы капитального ремонта и за счет средств областного бюджета в рамках реализации госпрограммы "Государственная поддержка собственников жилья". С 2019 года на реализацию мероприятий по ускоренной замене лифтового оборудования из бюджета Самарской области предоставлена финансовая поддержка в размере более 8,5 млрд рублей.

Всего за период 2014–2025 годов Фондом капитального ремонта Самарской области проведена замена 3 323 лифтов, непригодных к дальнейшей эксплуатации. В 2026 году Фонд планирует выполнить замену 944 лифтов, из которых уже введено в эксплуатацию 526 лифтов.

"Меры, предпринимаемые правительством Самарской области, значительно ускорили темпы замены лифтов с истекшим сроком эксплуатации. Самарская область является одним из немногих регионов Российской Федерации, где проводится такая масштабная работа по ускоренной замене лифтового оборудования", — отметила Анна Чижикова.

При этом замена лифтов в многоквартирных домах, которые формируют фонд капитального ремонта на специальных счетах (а не у регионального оператора) представляет особую сложность. В таких домах средства накапливаются непосредственно собственниками, и, как отметили представители ТСЖ, объем накоплений часто недостаточен, а стоимость замены лифтового оборудования остается высокой. По состоянию на текущий период в домах со спецсчетами эксплуатируется 4 440 лифтов. Из них 1 372 единицы подлежат замене на основании заявок органов местного самоуправления.

В ходе стратегической сессии участники рассмотрели возможные механизмы решения данной проблемы, в том числе с привлечением государственной поддержки. Так, министерством энергетики и ЖКХ Самарской области подготовлена инициатива о включении в проект областного бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов меры государственной поддержки для собственников помещений в МКД со спецсчетами. Предлагается установить фиксированный предельный размер финансирования из бюджета на замену одного лифта. Указанное предложение будет вынесено на рассмотрение депутатского корпуса в рамках процедуры утверждения областного бюджета.

Также МКД на спецсчетах могут рассмотреть возможность кредитования или рассрочки оплаты у производителей лифтового оборудования. "Мы начали работу с производителями лифтового оборудования, и министерство рассматривает все предложенные финансовые программы. Один из производителей предлагает заем под 10% годовых, что меньше ставки банковских кредитов. Но и с банками мы продолжим прорабатывать взаимоприемлемые варианты кредитования", — подчеркнул Виталий Брижань.

Руководитель Квалификационного центра ЖКХ и энергетики Виктор Часовских пригласил собственников МКД на спецсчетах также посетить обучающие мероприятия и семинары, которые регулярно проходят в центре, где можно получить четкие инструкции и ознакомиться со своими правами и обязанностями.