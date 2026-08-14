В Самаре временно ограничено движение транспорта по ул. Льва Толстого

В Самаре в связи с работами на теплосети до 06:00 18 августа ограничат движение транспорта на участке от ул. Агибалова до ул. Никитинской, сообщает мэрия города.

На период действия ограничения изменится схема движения общественного транспорта, включая троллейбусы и автобусы, работающие как в границах города Самары, так и на дачных маршрутах. Объезд будет организован следующим образом:

автобусы № 5д в направлении Губернского рынка поедут по улицам Льва Толстого, Арцыбушевской, Красноармейской, Агибалова, Льва Толстого, затем — по своему маршруту; в сторону пос. Сухая Самарка объезд предусмотрен по улицам Агибалова, Красноармейской, Арцыбушевской, Льва Толстого, с выездом на свой маршрут;

автобусы № 11 в направлении Губернского рынка проследуют по улицам Красноармейской, Агибалова, Льва Толстого, далее — по своему маршруту; в сторону станции метро "Алабинская" — по улицам Агибалова, Красноармейской, затем — по обычной трассе следования;

автобусы № 13 в направлении Губернского рынка поедут по улицам Льва Толстого, Арцыбушевской, Красноармейской, Агибалова, далее — по своему маршруту; к ул. Речной — по улицам Агибалова, Красноармейской, Арцыбушевской, Льва Толстого, с выездом на свою маршрутную линию;

автобусы № 37 в сторону Хлебной площади проследуют по улицам Агибалова, Красноармейской, Арцыбушевской, Льва Толстого, далее — по своему маршруту; по направлению к 14-му микрорайону — по улицам Льва Толстого, Арцыбушевской, Красноармейской, Агибалова, Льва Толстого, затем — по привычной трассе следования;

автобусы № 48д в направлении ул. Грозненской поедут по улицам Агибалова, Красноармейской, Арцыбушевской, Льва Толстого, далее — по своим маршрутом; в направлении Пригородного автовокзала — по улицам Льва Толстого, Арцыбушевской, Красноармейской, Агибалова, Льва Толстого, далее — без изменений;

автобусы № 90 в сторону этнокультурного комплекса "Парк Дружбы Народов" проследуют через ул. Агибалова, ул. Красноармейскую, далее — по своему маршруту; в направлении "Автостанции Аврора" — без изменений;

автобусы № 168 в сторону садово-дачного массива "Журавли" поедут по улицам Агибалова, Красноармейской, Арцыбушевской, Льва Толстого, далее — по обычному маршруту; в направлении Пригородного автовокзала — по улицам Льва Толстого, Арцыбушевской, Красноармейской, Агибалова, Льва Толстого, далее — по своему маршруту;

автобусы № 172 в сторону "Октябрьских дач" будут осуществлять объезд по улицам Агибалова, Красноармейской, Арцыбушевской, Льва Толстого, далее — по своему маршруту; к Пригородному автовокзалу — по улицам Льва Толстого, Арцыбушевской, Красноармейской, Агибалова, Льва Толстого; далее — по своему маршруту;

троллейбусы №№ 6, 16, двигаясь в направлении "из города" (в сторону Губернского рынка) будут осуществлять перевозки по улицам Некрасовской, Самарской, Ульяновской, а в направлении площади Революции — по улицам Агибалова, Льва Толстого, Спортивной, Ульяновской, Самарской, Некрасовской, далее — по своим маршрутам.

Ресурсоснабжающая организация приносит извинения за временные неудобства, связанные с подготовкой инженерных коммуникаций к следующему отопительному сезону, и рекомендует заранее планировать свои поездки с учетом временного ограничения движения.