Жителя Новокуйбышевска заподозрили в получении выплат по инвалидности по фиктивным документам

Следователем следственного отдела по г. Новокуйбышевску СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, не позднее 2017 г. фигурант обратился в клиентскую службу Управления Пенсионного фонда России, предоставив фиктивные документы, содержащие заведомо ложные сведения о наличии у него инвалидности. На основании указанных документов подозреваемому выплачено более 800 тыс. рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.