Жительница Клявлинского района хотела отправиться в путешествие, а вместо этого стала жертвой мошенников

Женщина планировала отпуск и нашла в сети объявление с заманчиво низкой ценой на билеты. При попытке купить авиабилеты на международный рейс она стала жертвой интернет-мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Схема обмана выглядела правдоподобно: в переписке через мессенджер "продавец" предложил жертве удобный вариант — часть стоимости закрыть милями (бонусными баллами авиакомпании), остальное перевести деньгами. Не заподозрив подвоха, женщина отправила более 67 тыс. руб. через банковское приложение.
Но как только деньги ушли, собеседник пропал. Билеты так и не пришли, а попытки выйти на связь оказались безрезультатными. В итоге мечта об отпуске обернулась стрессом и потерей крупной суммы. Потерпевшая обратилась в полицию.
По данному факту следственным отделом МО МВД России "Клявлинский" возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
В полиции напоминают: перед покупкой билетов важно проверять репутацию ресурса, обращать внимание на детали интерфейса и не поддаваться на давление "успеть купить по акции". Низкая цена нередко — это первый признак мошенничества.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках