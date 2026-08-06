Жительница Клявлинского района хотела отправиться в путешествие, а вместо этого стала жертвой мошенников

Женщина планировала отпуск и нашла в сети объявление с заманчиво низкой ценой на билеты. При попытке купить авиабилеты на международный рейс она стала жертвой интернет-мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Схема обмана выглядела правдоподобно: в переписке через мессенджер "продавец" предложил жертве удобный вариант — часть стоимости закрыть милями (бонусными баллами авиакомпании), остальное перевести деньгами. Не заподозрив подвоха, женщина отправила более 67 тыс. руб. через банковское приложение.

Но как только деньги ушли, собеседник пропал. Билеты так и не пришли, а попытки выйти на связь оказались безрезультатными. В итоге мечта об отпуске обернулась стрессом и потерей крупной суммы. Потерпевшая обратилась в полицию.

По данному факту следственным отделом МО МВД России "Клявлинский" возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

В полиции напоминают: перед покупкой билетов важно проверять репутацию ресурса, обращать внимание на детали интерфейса и не поддаваться на давление "успеть купить по акции". Низкая цена нередко — это первый признак мошенничества.