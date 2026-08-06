В регионе объявили отбой ракетной опасности

На территории Самарской области в 11:49 объявили отбой ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
Сигнал тревоги в регионе прозвучал в 10:05.
На территории Самарской области в 11:49 объявили отбой ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
Сигнал тревоги в регионе прозвучал в 10:05.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Последние комментарии
Позор фирме Биотон
Пусть правоохранительные органы накажут виновного!
Ужас!!!!! Что твориться !!!! Надеемся , что наше государство встанет на защиту детей и накажет за такое поведение!!!
Надеюсь Бастрыкин разберётся с этим безобразником!
Не могу попасть на прием к руководителю СК Самарской области и его заму Воеводину с декабря прошлого года. Записана, но у них нет времени меня принять. К Бастрыкину также записана на прием, но там сразу сказали ожидание от полугода и более.