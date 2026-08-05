Жительница Самарской области потеряла 1,2 млн рублей по вине аферистов

В Самарской области 61-летняя женщина стала жертвой вымогательства и мошенничества в мессенджере, передает ГУ МВД по региону.
Весной женщине поступило предложение принять участие в общедомовом голосовании по вопросам благоустройства. Не заподозрив обмана, она перешла по ссылке и проголосовала. Практически сразу ей поступило сообщение с четырехзначным кодом подтверждения. Полагая, что код относится к голосованию, женщина переслала его в общий домовой чат. Через некоторое время ей стали поступать уведомления о подозрительной активности, а затем сообщение о якобы несанкционированном входе в личный кабинет на портале "Госуслуги".
В сообщении содержался номер телефона, по которому предлагалось срочно связаться со службой поддержки. Позвонив по указанному номеру, женщина оказалась на связи с мошенниками. Во время разговора мошенники выяснили, в каких банках у женщины открыты счета, имеются ли накопления и какая сумма находится на вкладах. После этого они убедили ее, что единственным способом сохранить деньги является их перевод на специальный "защищенный" или "безопасный" счет, который якобы контролируется государственными органами.
Находясь под сильным психологическим воздействием и испытывая страх потерять все накопления, женщина сняла деньги в банке, после чего через банкомат перевела злоумышленникам 1,62 млн рублей. Лишь спустя некоторое время она осознала, что стала жертвой тщательно спланированной мошеннической схемы.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках