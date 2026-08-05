Жительница Самарской области потеряла 1,2 млн рублей по вине аферистов

В Самарской области 61-летняя женщина стала жертвой вымогательства и мошенничества в мессенджере, передает ГУ МВД по региону.

Весной женщине поступило предложение принять участие в общедомовом голосовании по вопросам благоустройства. Не заподозрив обмана, она перешла по ссылке и проголосовала. Практически сразу ей поступило сообщение с четырехзначным кодом подтверждения. Полагая, что код относится к голосованию, женщина переслала его в общий домовой чат. Через некоторое время ей стали поступать уведомления о подозрительной активности, а затем сообщение о якобы несанкционированном входе в личный кабинет на портале "Госуслуги".

В сообщении содержался номер телефона, по которому предлагалось срочно связаться со службой поддержки. Позвонив по указанному номеру, женщина оказалась на связи с мошенниками. Во время разговора мошенники выяснили, в каких банках у женщины открыты счета, имеются ли накопления и какая сумма находится на вкладах. После этого они убедили ее, что единственным способом сохранить деньги является их перевод на специальный "защищенный" или "безопасный" счет, который якобы контролируется государственными органами.

Находясь под сильным психологическим воздействием и испытывая страх потерять все накопления, женщина сняла деньги в банке, после чего через банкомат перевела злоумышленникам 1,62 млн рублей. Лишь спустя некоторое время она осознала, что стала жертвой тщательно спланированной мошеннической схемы.