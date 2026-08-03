Белорусские рецидивисты похитили драгоценности в Красноглинском районе почти на полмиллиона

Красноглинский районный суд Самары вынес приговор двум гражданам Республики Беларусь, промышлявшим кражами в коттеджном поселке Горелый Хутор. Парочка целенаправленно приехала в Россию, чтобы обворовывать частные дома: злоумышленники знали, что многие коттеджи не оснащены камерами и сигнализацией. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Самарской области.
Фигурантов интересовали в первую очередь золото и ювелирные украшения. Из трех домов они вынесли ценностей примерно на 480 тыс. рублей.
При попытке скрыться преступники выбросили добычу, но позже, когда растаял снег, полицейские нашли спрятанные драгоценности. Учитывая рецидив (ранее они неоднократно судимы в Беларуси за имущественные преступления), суд назначил им наказание: 3 года 2 месяца и 3 года колонии общего режима.
После вступления приговора в силу похищенное вернут владельцам. Пока решение суда не вступило в законную силу.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках