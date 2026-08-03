Белорусские рецидивисты похитили драгоценности в Красноглинском районе почти на полмиллиона

Красноглинский районный суд Самары вынес приговор двум гражданам Республики Беларусь, промышлявшим кражами в коттеджном поселке Горелый Хутор. Парочка целенаправленно приехала в Россию, чтобы обворовывать частные дома: злоумышленники знали, что многие коттеджи не оснащены камерами и сигнализацией. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Самарской области.

Фигурантов интересовали в первую очередь золото и ювелирные украшения. Из трех домов они вынесли ценностей примерно на 480 тыс. рублей.

При попытке скрыться преступники выбросили добычу, но позже, когда растаял снег, полицейские нашли спрятанные драгоценности. Учитывая рецидив (ранее они неоднократно судимы в Беларуси за имущественные преступления), суд назначил им наказание: 3 года 2 месяца и 3 года колонии общего режима.

После вступления приговора в силу похищенное вернут владельцам. Пока решение суда не вступило в законную силу.