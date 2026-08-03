16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Белорусские рецидивисты похитили драгоценности в Красноглинском районе почти на полмиллиона К пожизненному заключению приговорили мужчину, который убил свидетеля по его делу Более 118 кг "соли": в Самарской области ФСБ и СОБР накрыли нарколабораторию В Сызрани будут судить наркокурьера, пытавшегося скрыться от полиции на самокате Тольяттинца заподозрили в краже более 300 тыс. руб. с банковского счета погибшего на СВО друга

Преступления Происшествия

Белорусские рецидивисты похитили драгоценности в Красноглинском районе почти на полмиллиона

САМАРА. 3 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 86
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Красноглинский районный суд Самары вынес приговор двум гражданам Республики Беларусь, промышлявшим кражами в коттеджном поселке Горелый Хутор. Парочка целенаправленно приехала в Россию, чтобы обворовывать частные дома: злоумышленники знали, что многие коттеджи не оснащены камерами и сигнализацией. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Самарской области.

Фото: объединенная пресс-служба судов Самарской области

Фигурантов интересовали в первую очередь золото и ювелирные украшения. Из трех домов они вынесли ценностей примерно на 480 тыс. рублей.

При попытке скрыться преступники выбросили добычу, но позже, когда растаял снег, полицейские нашли спрятанные драгоценности. Учитывая рецидив (ранее они неоднократно судимы в Беларуси за имущественные преступления), суд назначил им наказание: 3 года 2 месяца и 3 года колонии общего режима.

После вступления приговора в силу похищенное вернут владельцам. Пока решение суда не вступило в законную силу.

Гид потребителя

Последние комментарии

Fghhhhh Ghhhhhh 30 мая 2026 10:19 "Избили до комы": в Самаре напали на участника СВО

Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным

Анастасия Анастасьева 29 мая 2026 13:52 "Избили до комы": в Самаре напали на участника СВО

По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы

Ольга Лукьянова 09 апреля 2026 11:24 В Тольятти будут судить директора УК по делу о хищении 451 млн рублей

Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:14 В Тольятти двух женщин будут судить за убийство соседки

Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6