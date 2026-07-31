16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Группа фальшивомонетчиков из Новокуйбышевска отправится в колонию Два пьяных приятеля из Сызранского района пытались украсть металлические таблички в виде рыб, но попали под "статью" Мошенники выведали тайну жителя региона и стали его шантажировать Женщина, сменившая личные данные ради въезда в Россию, останется под стражей В Самаре пара обвиняется в смертельном избиении женщины

Преступления Происшествия

Группа фальшивомонетчиков из Новокуйбышевска отправится в колонию

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 68
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Новокуйбышевске суд признал четырех человек виновными в обороте поддельных денег. Их осудили по ч. 3 ст. 186 УК РФ — за изготовление, хранение, перевозку и сбыт фальшивых купюр, совершенные в составе организованной группы, сообщили в объединенной пресс-службе судов Самарской области.

Установлено, что подсудимые распространяли поддельные банкноты номиналом 5 тыс. руб. в магазинах Самарской области.

В ходе процесса фигуранты частично признали вину: они не отрицали, что сбывали фальшивки, но не согласились с тем, что действовали как организованная группа. Также они настаивали, что совершили лишь одно преступление, а не серию.

Однако, "суд, исследовав все представленные доказательства, пришел к выводу о наличии в действиях подсудимых квалифицирующего признака совершения преступлений организованной группой", — уточняется в судебных материалах.

Каждому из осужденных назначено реальное лишение свободы: сроки составили от 5 лет 4 месяцев до 6 лет 6 месяцев.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски трех торговых сетей: с осужденных солидарно взыщут 35 тыс. руб. в счет возмещения ущерба.

Также у фигурантов конфискуют в доход государства сумму, эквивалентную доходу от преступной деятельности. Для обеспечения исполнения приговора суд сохранил аресты на имущество осужденных, в том числе на автомобиль и мобильные телефоны.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Гид потребителя

Последние комментарии

Fghhhhh Ghhhhhh 30 мая 2026 10:19 "Избили до комы": в Самаре напали на участника СВО

Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным

Анастасия Анастасьева 29 мая 2026 13:52 "Избили до комы": в Самаре напали на участника СВО

По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы

Ольга Лукьянова 09 апреля 2026 11:24 В Тольятти будут судить директора УК по делу о хищении 451 млн рублей

Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:14 В Тольятти двух женщин будут судить за убийство соседки

Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2