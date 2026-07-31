Группа фальшивомонетчиков из Новокуйбышевска отправится в колонию

В Новокуйбышевске суд признал четырех человек виновными в обороте поддельных денег. Их осудили по ч. 3 ст. 186 УК РФ — за изготовление, хранение, перевозку и сбыт фальшивых купюр, совершенные в составе организованной группы, сообщили в объединенной пресс-службе судов Самарской области.
Установлено, что подсудимые распространяли поддельные банкноты номиналом 5 тыс. руб. в магазинах Самарской области.
В ходе процесса фигуранты частично признали вину: они не отрицали, что сбывали фальшивки, но не согласились с тем, что действовали как организованная группа. Также они настаивали, что совершили лишь одно преступление, а не серию.
Однако, "суд, исследовав все представленные доказательства, пришел к выводу о наличии в действиях подсудимых квалифицирующего признака совершения преступлений организованной группой", — уточняется в судебных материалах.
Каждому из осужденных назначено реальное лишение свободы: сроки составили от 5 лет 4 месяцев до 6 лет 6 месяцев.
Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски трех торговых сетей: с осужденных солидарно взыщут 35 тыс. руб. в счет возмещения ущерба.
Также у фигурантов конфискуют в доход государства сумму, эквивалентную доходу от преступной деятельности. Для обеспечения исполнения приговора суд сохранил аресты на имущество осужденных, в том числе на автомобиль и мобильные телефоны.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках