Группа фальшивомонетчиков из Новокуйбышевска отправится в колонию

В Новокуйбышевске суд признал четырех человек виновными в обороте поддельных денег. Их осудили по ч. 3 ст. 186 УК РФ — за изготовление, хранение, перевозку и сбыт фальшивых купюр, совершенные в составе организованной группы, сообщили в объединенной пресс-службе судов Самарской области.

Установлено, что подсудимые распространяли поддельные банкноты номиналом 5 тыс. руб. в магазинах Самарской области.

В ходе процесса фигуранты частично признали вину: они не отрицали, что сбывали фальшивки, но не согласились с тем, что действовали как организованная группа. Также они настаивали, что совершили лишь одно преступление, а не серию.

Однако, "суд, исследовав все представленные доказательства, пришел к выводу о наличии в действиях подсудимых квалифицирующего признака совершения преступлений организованной группой", — уточняется в судебных материалах.

Каждому из осужденных назначено реальное лишение свободы: сроки составили от 5 лет 4 месяцев до 6 лет 6 месяцев.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски трех торговых сетей: с осужденных солидарно взыщут 35 тыс. руб. в счет возмещения ущерба.

Также у фигурантов конфискуют в доход государства сумму, эквивалентную доходу от преступной деятельности. Для обеспечения исполнения приговора суд сохранил аресты на имущество осужденных, в том числе на автомобиль и мобильные телефоны.

Приговор пока не вступил в законную силу.