12 августа состоится прием по вопросам реализации прав граждан на дошкольное, общее и среднее профессиональное образование

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В среду, 12 августа, в приемной Уполномоченного по правам человека в Самарской области состоится прием по вопросам реализации прав граждан на дошкольное, общее и среднее профессиональное образование.