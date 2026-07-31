12 августа состоится прием по вопросам реализации прав граждан на дошкольное, общее и среднее профессиональное образование

В среду, 12 августа, в приемной Уполномоченного по правам человека в Самарской области состоится прием по вопросам реализации прав граждан на дошкольное, общее и среднее профессиональное образование.
Прием пройдет по адресу: г. Самара, ул. Маяковского, д. 20.
Проблемные вопросы рассмотрят совместно с представителями регионального министерства образования, Департаментов образования Администрации Самары и Тольятти.
Записаться на прием и кратко обозначить проблему можно по телефону: 8(846)337-29-03.