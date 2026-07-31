16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
12 августа состоится прием по вопросам реализации прав граждан на дошкольное, общее и среднее профессиональное образование СамГАУ отмечает высокую активность и интерес к аграрному образованию абитуриентов В Самарской области опубликованы списки поступающих на бюджетные места Выпускники Самарского РЦОД показали блестящие результаты на ЕГЭ Более 620 школ Самарской области оснастят новым оборудованием

Образование Общество

12 августа состоится прием по вопросам реализации прав граждан на дошкольное, общее и среднее профессиональное образование

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 13
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 12 августа, в приемной Уполномоченного по правам человека в Самарской области состоится прием по вопросам реализации прав граждан на дошкольное, общее и среднее профессиональное образование.

Прием пройдет по адресу: г. Самара, ул. Маяковского, д. 20.

Проблемные вопросы рассмотрят совместно с представителями регионального министерства образования, Департаментов образования Администрации Самары и Тольятти.

Записаться на прием и кратко обозначить проблему можно по телефону: 8(846)337-29-03.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 24 апреля 2026 08:41 Самарский школьник покажет проект робота с машинным зрением на всероссийском конкурсе инноваций

... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Фото на сайте

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2