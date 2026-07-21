Выпускник сызранской школы стал единственным 300-балльником в Самарской области

Выпускник частной сызранской школы "Кристалл" Илья Макаров сдал ЕГЭ на 300 баллов. Он стал единственным в регионе учеником-трехсотбалльником. Об этом во время совещания в правительстве Самарской области сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

"Когда мы вручали золотые медали лучшим выпускникам, ко мне подошел молодой человек. На тот момент у него было 297 баллов по ЕГЭ. Но он мне сказал: "У меня 300, я послезавтра пересдаю предмет, потому что знаю его на 100 баллов", — рассказал во время совещания глава региона. — Спасибо ему и его родителям за характер и, самое главное, — за такую подготовку".

Всего за время экзаменационной кампании-2026 в Самарской области 244 человека сдали ЕГЭ на 100 баллов, еще 18 человек — на 200 баллов.

Кроме того, по словам министра образования Виктора Акопьяна, 2692 ребят получили аттестаты с отличием и медаль "За особые успехи в учении", 1546 человек получили золотые медали, 1146 — серебряные. Всего ЕГЭ сдавали 12664 человека.

"Экзаменационная кампания-2026 прошла в штатном режиме, нарушений не зафиксировано. Были соблюдены все меры безопасности", — добавил Виктор Акопьян. Он также отметил, что по всем предметам (за исключением географии и английского языка) была зафиксирована положительная динамика в приросте среднего балла. Наибольший прирост — по физике (+17,6 балла к прошлому году).

Вячеслав Федорищев поручил сформировать реестр выдающихся выпускников школ Самарской области. При этом губернатор подчеркнул, что он не должен быть формальным.

"Это будет не просто страница с фамилиями, а документ, который будет регулярно обновляться. Нам необходимо заниматься адресным сопровождением карьеры наших талантливых ребят, начиная с выпуска из школы", — подчеркнул он.

Реестр позволит сопровождать выпускников школ индивидуально, адресно, следить за их успехами и, в дальнейшем, если они будут поступать в вузы вне региона, — информировать их о лучших вакансиях и возможностях в Самарской области.

"Если говорить про тех, кто поступил в самарские университеты, здесь эта адресная система должна работать буквально с первого курса. У этих ребят должно быть предложение от работодателей об оплачиваемых стажировках, о практике буквально с начала обучения в вузе, чтобы ребята получали максимальное количество знаний", — заключил глава региона.