В Похвистнево юные технари освоили управление дронами

Пятиклассники из Центра дополнительного образования "Технополис" (школа №7 г. Похвистнево) прошли двухнедельный интенсив по работе с беспилотными авиационными системами (БАС). Программа реализована в рамках нацпроекта "Беспилотные авиационные системы", рассказали в минобразования Самарской области.

За время смены ребята не только познакомились с эволюцией беспилотной авиации и конструкцией современных дронов, но и испытали себя в роли операторов: отработали основы управления и выполнили первые задания в специальном симуляторе. Практические занятия шли на базе оборудования, которое поступило в "Технополис" в 2024 г., а помогали школьникам квалифицированные наставники.