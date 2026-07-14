В Похвистнево юные технари освоили управление дронами

Пятиклассники из Центра дополнительного образования "Технополис" (школа №7 г. Похвистнево) прошли двухнедельный интенсив по работе с беспилотными авиационными системами (БАС). Программа реализована в рамках нацпроекта "Беспилотные авиационные системы", рассказали в минобразования Самарской области.
За время смены ребята не только познакомились с эволюцией беспилотной авиации и конструкцией современных дронов, но и испытали себя в роли операторов: отработали основы управления и выполнили первые задания в специальном симуляторе. Практические занятия шли на базе оборудования, которое поступило в "Технополис" в 2024 г., а помогали школьникам квалифицированные наставники.
Нацпроект "Беспилотные авиационные системы" нацелен на развитие гражданской сферы применения дронов. Он охватывает сразу несколько направлений: от разработки и стандартизации техники до налаживания серийного производства беспилотников и комплектующих. Отдельное внимание уделяется выстраиванию системы подготовки кадров - от школьных программ до профессионального обучения. Реализация обновленных нацпроектов ведется с 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина.