АвтоВАЗ запускает в серию новые двигатели

Во вторник, 14 июля, в Москве прошел технический семинар АвтоВАЗа, на котором автомобилестроительная компания представила модернизированные двигатели нового поколения. Новые двигатели будут ставить на кроссовер Azimut, а также на модели Lada Iskra и Lada Vesta, сообщают "Известия".
Завод запускает в серию моторы объемом 1,6 и 1,8 л. В ходе модернизации инженеры внедрили ряд технических решений: установили новые масляные форсунки в блоке цилиндров, обновили головку цилиндров и модуль впуска, применили усовершенствованную шатунно‑поршневую группу со сниженными механическими потерями, а также использовали распределительные валы с оригинальным профилем. Благодаря этим изменениям выросли показатели мощности и крутящего момента.
Так, 1,6‑литровый двигатель теперь выдает 120 л.с. и 154 Нм крутящего момента, ранее эти значения составляли 106 л.с. и 148 Нм. Важное новшество - система изменения фаз газораспределения на впускном валу: она повышает экономичность, улучшает эластичность работы мотора и увеличивает крутящий момент во всем диапазоне оборотов.
Мощность 1,8‑литрового агрегата выросла до 135 л.с., крутящий момент - до 175 Нм (ранее - 122 л.с. и 170 Нм).
В конструкции моторов унифицированы 37 новых и модернизированных деталей. При этом оба двигателя сохранили "безвтычную" компоновку: в поршнях предусмотрены проточки под полный ход клапана - это предотвращает контакт клапана и поршня в аварийной ситуации.
Последние комментарии
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы