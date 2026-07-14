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Автопром Машиностроение

АвтоВАЗ запускает в серию новые двигатели

МОСКВА. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 14 июля, в Москве прошел технический семинар АвтоВАЗа, на котором автомобилестроительная компания представила модернизированные двигатели нового поколения. Новые двигатели будут ставить на кроссовер Azimut, а также на модели Lada Iskra и Lada Vesta, сообщают "Известия".

Завод запускает в серию моторы объемом 1,6 и 1,8 л. В ходе модернизации инженеры внедрили ряд технических решений: установили новые масляные форсунки в блоке цилиндров, обновили головку цилиндров и модуль впуска, применили усовершенствованную шатунно‑поршневую группу со сниженными механическими потерями, а также использовали распределительные валы с оригинальным профилем. Благодаря этим изменениям выросли показатели мощности и крутящего момента.

Так, 1,6‑литровый двигатель теперь выдает 120 л.с. и 154 Нм крутящего момента, ранее эти значения составляли 106 л.с. и 148 Нм. Важное новшество - система изменения фаз газораспределения на впускном валу: она повышает экономичность, улучшает эластичность работы мотора и увеличивает крутящий момент во всем диапазоне оборотов.

Мощность 1,8‑литрового агрегата выросла до 135 л.с., крутящий момент - до 175 Нм (ранее - 122 л.с. и 170 Нм).

В конструкции моторов унифицированы 37 новых и модернизированных деталей. При этом оба двигателя сохранили "безвтычную" компоновку: в поршнях предусмотрены проточки под полный ход клапана - это предотвращает контакт клапана и поршня в аварийной ситуации.

 

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