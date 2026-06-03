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Экономика и бизнес

Поехали по-новому. Высокопрочный прокат "Северстали" в колесных дисках KRONPRINZ меняет экономику перевозок

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На машиностроительной выставке COMvex "Аккурайд Уилз Руссиа" презентовала две новые модели под брендом KRONPRINZ из высокопрочного проката "Северстали".

Фото: предоставлено компанией "Северсталь"

Первая новинка — легковесный бескамерный диск RZB15099OE 9,00×22,5 для седельных тягачей. Он выполнен из высокопрочной холодноформуемой стали Powerform 420, которая входит в линейку POWERS. Применение данной марки в сочетании с новыми дизайнерскими решениями по конструкции колеса позволили снизить массу колесного диска на 20%. Это дает возможность перевозчикам снизить расход топлива, увеличить полезную нагрузку на рейс и продлить срок службы ходовой части и шин. Таким образом, одно техническое решение даёт сразу несколько экономических выгод для бизнеса. Новые модели были представлены вниманию участников выставки не только на стенде компании, но и на седельном тягаче серии К5 — КАМАЗ-65659. Данный колесный диск также широко применяется ведущими производителями автобусов на рынке РФ и СНГ.

Второе решение для сегмента прицепной техники "Аккурайд Уилз Руссиа" — облегченный колесный диск RZB36606OE 22,5×11,75 с нулевым вылетом. Он изготовлен из высокопрочного проката S355MC. Новая геометрия обода в сочетании с прочностными характеристиками стали позволила уменьшить массу диска в среднем на 8 кг по сравнению с аналогами и увеличить номинальную нагрузку на 10% (до 5 500 кг) на колесо. Это обеспечивает перевозчикам дополнительный резерв по полезной нагрузке. На выставке модель можно было увидеть на новом четырехосном полуприцепе НЕФАЗ — 95094.

Серийное производство колесных дисков организовано на российском заводе в г. Заинск, Республика Татарстан, с использованием запатентованной технологии третьего поколения DCW G3, которая обеспечивает совместимость с существующим парком техники.

"Наши высокопрочные стали, в том числе из линейки POWERS, вместе с изменением конструкции в производстве колёсных дисков позволяют одновременно решать две задачи, которые раньше считались взаимоисключающими: снижать массу изделия и наращивать его несущую способность. Для наших партнёров это означает больше полезной нагрузки на тех же шасси и лучшую экономику каждого рейса, что напрямую повышает эффективность эксплуатации парка и конкурентоспособность их техники на рынке", — отметил директор по работе с машиностроительными компаниями "Северстали" Георгий Аргунов.

"За счёт применения сталей нового поколения — Powerform 420 и S355MC — в сочетании с оптимизированным функциональным дизайном нам удалось добиться принципиально новых характеристик колёсных дисков. Мы снизили толщину стенки без потери прочности, что привело к уменьшению массы неподрессоренных элементов. Это, в свою очередь, сокращает инерционные потери и сопротивление качению. В результате перевозчики получают сразу два ключевых преимущества: рост полезной нагрузки и снижение расхода топлива, что в комплексе повышает рентабельность автопарка", — подчеркнул коммерческий директор "Аккурайд Уилз Руссиа" Сергей Лютый.

ПАО "Северсталь" — вертикально-интегрированная горно-металлургическая компания, создающая новые продукты и комплексные решения из стали вместе с клиентами и партнерами. Производственные активы компании сконцентрированы в России. Акции торгуются на Московской бирже (тикер "CHMF"). В 2025 году было произведено 10,8 млн тонн стали.

Сообщество "Вместе" от "Северстали" — это экспертная экосистема для обмена знаниями и совместного развития клиентов и партнеров в металлургии, строительстве, машиностроении, энергетике и других отраслях. Сообщество объединяет портал, Telegram-канал, группу в VK, канал в MAX, канал на Rutube, предлагая актуальные отраслевые новости, аналитику, кейсы и бесплатное обучение для повышения профессиональных компетенций и личностного роста.

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Последние комментарии

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:32 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:29 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...

Виктор Крамов 13 февраля 2026 08:46 CARCADE продлевает программу субсидирования на автомобили CHERY, TENET, OMODA, JAECOO, EXLANTIX и EXEED

Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.

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