Инфраструктура для будущего: еще 35 объектов "Пилара" доступны для размещения оборудования в Приволжье

"Пилар", коммерческая башенная компания в ГК оператора Т2, продолжает расширение парка антенно-мачтовых сооружений на территории Приволжья. Новые башни инфраоператора стали доступны для аренды и размещения оборудования компаний-партнеров еще в восьми регионах страны.
"Пилар" продолжает расширять сеть собственных АМС - с начала года компания ввела в эксплуатацию еще 35 объектов в Приволжье. Мачты инфраструктурного оператора находятся в Нижегородской, Самарской, Ульяновской и Кировской областях, а также в республиках Татарстан, Марий Эл, Чувашия и Удмуртия. Объекты "Пилара" расположены с учетом основных потребностей заказчиков и для обеспечения наибольшего покрытия мобильной связью удаленных населенных пунктов, промышленных зон, сельскохозяйственных территорий и транспортных магистралей.
Сегодня каждый третий клиент башенной компании - региональный оператор в сфере телекоммуникаций, а каждый четвертый - телерадиовещатель. При этом на арендованных опорах может быть размещено оборудование различных типов: базовые станции, антенно-фидерные системы, системы мониторинга эфира, электросетевое хозяйство и многое другое.
Использование готового парка АМС позволяет компаниям-партнерам реализовывать свои проекты без капитальных затрат на строительство собственных вышек. Эту задачу, как и обслуживание объектов, берет на себя собственное строительно-монтажное управление "Пилара".
Алексей Крушинин, генеральный директор "Пилара":
"Обширная сеть антенно-мачтовых сооружений "Пилара" позволяет нашим партнерам размещать оборудование в актуальных локациях и не тратить ресурсы на строительство собственных опор. Мы также полностью отвечаем за безопасность объектов и их своевременное техническое обслуживание. Благодаря этому компании направляют больше ресурсов на свои проекты, многие из которых имеют стратегическое значение для телеком-отрасли в частности и экономики приволжских регионов в целом".
Дмитрий Плотников, технический директор макрорегиона "Волга" T2:
"Как для технологичной компании нам важно, чтобы инфраструктура Т2 развивалась не только с учетом важнейших критериев качества, но и максимально быстро. Такая потребность объясняется ростом объемов потребления трафика в регионах "Волги" и необходимостью постоянно усиливать сеть для планомерного улучшения качества мобильного интернета и голосовой связи. Компания "Пилар" демонстрирует стремительные темпы расширения сети АМС, в прошлом году в развитие своей инфраструктуры в Поволжье оператор вложил почти 290 млн рублей. Все это дает Т2 необходимый запас прочности и позволяет нам планировать свои действия на несколько шагов вперед".
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.