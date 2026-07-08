Объекты связи в Самарской области защитили от перегрева

Оборудование связи в регионе подготовили к повышенным летним нагрузкам. Чтобы смартфоны жителей не теряли сеть в самый разгар жары, инженеры МегаФона обновили системы охлаждения и электропитания на базовых станциях в городах и небольших населенных пунктах 15 районов области.
Теперь даже во время летнего зноя, а также при отключениях электроэнергии более полумиллиона жителей и гостей региона смогут бесперебойно пользоваться привычными цифровыми сервисами. Специалисты завершили все работы до наступления жарких дней, когда нагрузка на оборудование традиционно возрастает.
Новые аккумуляторы установили на базовых станциях оператора в Самаре, Сызрани, Тольятти, Новокуйбышевске и Похвистневе. Аналогичные работы провели еще в 23 селах и поселках региона. В их число вошли Новосемейкино, Приморский, Русская Борковка, Ягодное, а также Екатериновка, одно из старейших сел Безенчукского района, и Волжский Утес, популярный благодаря оздоровительному туризму.
Обновленные элементы питания подстрахуют сеть на случай аварийных или плановых отключений электричества. Теперь, даже если населенный пункт останется без света, модернизированные объекты связи смогут работать автономно от шести до восьми часов.
Кроме того, заранее, в рамках подготовки к летнему сезону, инженеры заменили климатическое оборудование на базовых станциях в городах, а также небольших населенных пунктах Красноярского, Ставропольского, Богатовского, Алексеевского, Исаклинского и Безенчукского районов.
"Летние температурные максимумы в Самарской области нередко достигают отметок +30… +35 °C. В такие дни телеком-объекты сталкиваются с двойным давлением: высокой температурой на улице и резким ростом объема звонков и мобильного интернета из-за дачников и туристов. Если в жару откажет система охлаждения, оборудование связи может отключиться от перегрева. Благодаря обновлению кондиционеров этот риск теперь сведен к минимуму", — отметил Павел Тележкин, руководитель технического отдела МегаФона в Самарской области.
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.