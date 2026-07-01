Жители страны получили инструмент для подписи исходящих вызовов

Россияне получили возможность указывать свое имя при исходящих вызовах. Услугу "Подпись номера" реализовал МегаФон, открыв частным лицам технологию, которая раньше была доступна только бизнесу. Принцип работы аналогичен решению для юридических лиц: на экране принимающего вызов появляется "визитка" с именем — и звонок перестаёт быть неизвестным.
Проблема низкой конверсии анонимных вызовов носит массовый характер: по данным аналитиков оператора, от 30% до 75% звонков с номера, не записанного в телефонной книжке и не имеющего подписи, остаются без ответа. При этом 92% опрошенных россиян положительно оценили практику маркировки входящих вызовов от юридических лиц* — она помогает в моменте принимать решение, отвечать или нет.
Подключить новый сервис можно в личном кабинете или мобильном приложении в разделе "Управление звонками". В качестве подписи система автоматически использует ФИО, указанные в договоре.
"Голосовой спам и массовые обзвоны серьёзно подорвали доверие людей к телефонным звонкам — эта проблема уже вышла на уровень государственного внимания, и сегодня регуляторы последовательно формируют правила для возвращения прозрачности телефонной коммуникации. Мы в МегаФоне поддерживаем этот тренд и стремимся вернуть абонентам главное преимущество такого общения — живой, доверительный контакт, возможность услышать, а не прочитать текстом. "Подпись номера" возвращает звонку легитимность: собеседник сразу видит, кто звонит, и воспринимает вызов как уместный, а не как потенциальную угрозу. Это шаг к новой телеком-культуре, когда у каждого звонка есть имя", — отметил коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.
Особенно ценно это решение для тех, кто строит профессиональные коммуникации на базе личного номера: предприниматели, мастера выездного сервиса и фрилансеры смогут быстрее устанавливать контакт и сокращать количество лишних перезваниваний. Услуга актуальна и для тех, кто недавно сменил номер: пока контакт не внесён в записные книжки, риск, что вызов проигнорируют, особенно высок. А для людей, развивающих личный бренд, опция станет дополнительным инструментом узнаваемости.
Техническая реализация позволяет отображать подпись на большинстве моделей смартфонов с поддержкой VoLTE. Сейчас подпись работает при звонках абонентам МегаФона; в ближайшее время технология будет масштабирована на других операторов. При этом если контакт уже записан в телефонной книге, телефон покажет привычное имя — так сохраняется привычный пользовательский опыт.
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.