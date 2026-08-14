"Пилар" усилил партнерство с операторами видеонаблюдения в регионах

"Пилар", коммерческая башенная компания в ГК оператора Т2, расширил перечень соглашений на размещение оборудования видеокамер в регионах. Новые партнерства позволят размещать камеры, сенсоры и приборы для видеоаналитики на антенно-мачтовых сооружениях, в том числе для контроля лесных пожаров. Камеры партнеров успешно размещены уже в 27 регионах страны.
Размещение видеооборудования на опорах "Пилара" предоставляет операторам камер уникальные технологические преимущества: оптимальную высоту для максимального угла обзора, бесперебойное электропитание и высокоскоростной канал передачи данных. С начала года оборудование видеонаблюдения, в том числе для контроля за лесными пожарами, успешно разместили в Нижегородской, Вологодской и Липецкой областях, Пермском крае и Республике Тыве.
Для партнеров "Пилара" доступно размещение на более чем 35,9 тыс. башен по всей стране. "Пилар" адаптировал технические стандарты своих площадок для быстрой и безопасной интеграции видеооборудования различных вендоров. Камеры уже присутствуют на башнях в 27 регионах страны. Синергия отраслей оптимизирует капитальные затраты операторов камер и способствует более рациональному использованию городского и природного ландшафта, предотвращая хаотичную застройку новыми отдельными мачтами.
Алексей Крушинин, генеральный директор "Пилара":
"Совместное использование пассивной инфраструктуры — это глобальный тренд, который мы последовательно развиваем. Наши сооружения — это не только точка присутствия для операторов связи, но и готовая, технологически оснащенная платформа для IoT-решений. Расширяя сотрудничество с игроками рынка видеонаблюдения, мы помогаем бизнесу и государственным структурам быстро и экономически эффективно развертывать сети мониторинга".
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово