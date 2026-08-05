Самара вошла в топ городов Поволжья по количеству DDoS-атак

Компания RED Security, входящая в группу МТС, проанализировала киберугрозы и активность злоумышленников по итогам первого полугодия 2026 года. Приволжский федеральный округ занял второе место по количеству хакерских атак. Наибольшее количество атак специалисты RED Security зафиксировали в Самаре, Ижевске, Казани и Нижнем Новгороде.

Всего за первое полугодие было отражено более 2,5 тысяч DDoS-атак на организации и предприятия ПФО. Самая продолжительная атака в Поволжье длилась более суток, а максимальная мощность DDoS-атаки достигла 133 Гбит/с. Таким образом, по сравнению с прошлым годом максимальная мощность атак, направленных на организации Поволжья, снизилась, но при этом увеличилась их продолжительность.

Чаще всего злоумышленники выбирали в качестве целей компании из финансового сектора и промышленные предприятия. Аналитики отметили, что структура кибератак отражает стремление хакеров нарушить работу наиболее востребованных цифровых сервисов и компаний, обеспечивающих устойчивость региональной экономики. Эксперты также подчеркнули, что ПФО традиционно остается одним из наиболее привлекательных регионов для злоумышленников благодаря высокой концентрации промышленных предприятий и банков.

"Мы видим, что атакующие все чаще сосредоточены на предприятиях, от бесперебойной работы которых зависят производственные процессы и финансовые операции. При этом злоумышленники делают ставку не только на мощность атак, но и на их продолжительность, рассчитывая вызвать максимальные перебои в работе сервисов и процессов, тем самым увеличив потенциальный ущерб бизнеса. Поэтому компаниям важно заранее выстраивать эшелонированную защиту и регулярно проверять её готовность к отражению современных DDoS-атак", — отметил Михаил Горшилин, руководитель направления управляемых сервисов кибербезопасности компании RED Security.