Глава самарского Росреестра Вадим Маликов ушел в отставку

Руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) по Самарской области Вадим Маликов ушел в отставку. По данным ИАС Seldon.Basis, с начала июня обязанности руководителя управления исполняет его заместитель Татьяна Титова.

По словам источников Волга Ньюс, Вадим Маликов не продолжит работу в структуре Росреестра. Сам он в разговоре с корреспондентом издания отказался комментировать отставку, сославшись на то, что находится в дороге и ему неудобно разговаривать.

Отставка произошла на фоне развернувшейся в регионе кампании по деприватизации имущества, выведенного из госсобственности. Именно Росреестр регистрировал сделки с объектами, которые сейчас признаются незаконными. В том числе регистрировались участки в водоохранной и лесной зонах, как было, например, с виллой олигарха Юрия Качмазова.

Вадим Маликов возглавлял Управление Росреестра по Самарской области с ноября 2010 года, с момента создания структуры, которое произошло в ходе процесса объединения трех федеральных ведомств: Росрегистрации, Роснедвижимости и Роскартографии.

В структуре Росрегистрации Маликов работал с 1998 года, с того момента, когда в регионе был создан институт государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Маликов возглавил управление Росрегистрации сразу после того, как ведомство покинула Ольга Гальцова, избранная депутатом Госдумы РФ.