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Глава самарского Росреестра Вадим Маликов ушел в отставку

САМАРА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) по Самарской области Вадим Маликов ушел в отставку. По данным ИАС Seldon.Basis, с начала июня обязанности руководителя управления исполняет его заместитель Татьяна Титова.

Фото: Архив «ВН»

По словам источников Волга Ньюс, Вадим Маликов не продолжит работу в структуре Росреестра. Сам он в разговоре с корреспондентом издания отказался комментировать отставку, сославшись на то, что находится в дороге и ему неудобно разговаривать.

Отставка произошла на фоне развернувшейся в регионе кампании по деприватизации имущества, выведенного из госсобственности. Именно Росреестр регистрировал сделки с объектами, которые сейчас признаются незаконными. В том числе регистрировались участки в водоохранной и лесной зонах, как было, например, с виллой олигарха Юрия Качмазова.

Вадим Маликов возглавлял Управление Росреестра по Самарской области с ноября 2010 года, с момента создания структуры, которое произошло в ходе процесса объединения трех федеральных ведомств: Росрегистрации, Роснедвижимости и Роскартографии. 

В структуре Росрегистрации Маликов работал с 1998 года, с того момента, когда в регионе был создан институт государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Маликов возглавил управление Росрегистрации сразу после того, как ведомство покинула Ольга Гальцова, избранная депутатом Госдумы РФ. 

Вадим Маликов родился 10 марта 1972 года в Куйбышеве. Окончил Самарский государственный университет по специальности "Юриспруденция". Трудовую деятельность начал юрисконсультом. В 1998 году назначен на должность заместителя директора Государственного учреждения "Самарская областная регистрационная палата". Награжден Почетной грамотой Федеральной регистрационной службы, нагрудным знаком "За безупречный труд", медалью "В память 200-летия Минюста России", Почетной грамотой Минюста России.

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