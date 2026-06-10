Экс-председатель Самарского облсуда Вадим Кудинов назначен в Калужскую область

Бывший председатель Самарского облсуда Вадим Кудинов указом президента РФ № 405 назначен председателем Калужского областного суда.

Соответствующий приказ подписан 9 июня. Срок полномочий — 6 лет.

Напомним, Кудинов был назначен председателем Самарского облсуда после ухода в отставку Любови Дроздовой в марте 2019 года. В 2025 г. срок его полномочий истек. Пока рекомендации на должность председателя облсуда не смог получить ни один кандидат.