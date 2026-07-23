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Главой Самарского облсуда назначен Алексей Копытин

САМАРА. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Исполняющим обязанности председателя Самарского областного суда стал Алексей Копытин, сообщается на сайте суда.

Фото: пресс-служба Самарского Областного суда

Алексей Копытин родился 4 февраля 1975 года. В 2001 г. окончил Оренбургский государственный университет. С 2002 по 2006 г. работал следователем прокуратуры Кинель-Черкасского района Самарской области. С 2006 по 2009 гг. — заместитель прокурора Кинель-Черкасского района.

Стаж работы Алексея Копытина в должности судьи 16 лет. Он был судьей Сергиевского районного суда и Самарского областного суда. В 2020–2022 гг. занимал должность председателя судебного состава Самарского областного суда. С марта 2022 г. по настоящее время — заместитель председателя Самарского областного суда.

С 21 июля 2026 г. назначен исполняющим обязанности председателя Самарского облсуда (приказ Верховного Суда Российской Федерации от 21.07.2026 года № 90 КД/75 "Об осуществлении полномочий председателя Самарского областного суда"). Имеет второй квалификационный класс.

На посту главы Самарского облсуда Алексей Копытин сменил Александра Шилова. По поручению председателя Верховного Суда РФ Игоря Краснова в отношении последнего в Генпрокуратуру направлены материалы для предъявления антикоррупционного иска. Основанием для предъявления исковых заявлений стали выявленные у судей и членов их семей активы, не соответствующие задекларированным доходам, а также факты использования судебной системы для личного обогащения. 

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