Главой Самарского облсуда назначен Алексей Копытин

Исполняющим обязанности председателя Самарского областного суда стал Алексей Копытин, сообщается на сайте суда.
Алексей Копытин родился 4 февраля 1975 года. В 2001 г. окончил Оренбургский государственный университет. С 2002 по 2006 г. работал следователем прокуратуры Кинель-Черкасского района Самарской области. С 2006 по 2009 гг. — заместитель прокурора Кинель-Черкасского района.
Стаж работы Алексея Копытина в должности судьи 16 лет. Он был судьей Сергиевского районного суда и Самарского областного суда. В 2020–2022 гг. занимал должность председателя судебного состава Самарского областного суда. С марта 2022 г. по настоящее время — заместитель председателя Самарского областного суда.
С 21 июля 2026 г. назначен исполняющим обязанности председателя Самарского облсуда (приказ Верховного Суда Российской Федерации от 21.07.2026 года № 90 КД/75 "Об осуществлении полномочий председателя Самарского областного суда"). Имеет второй квалификационный класс.
На посту главы Самарского облсуда Алексей Копытин сменил Александра Шилова. По поручению председателя Верховного Суда РФ Игоря Краснова в отношении последнего в Генпрокуратуру направлены материалы для предъявления антикоррупционного иска. Основанием для предъявления исковых заявлений стали выявленные у судей и членов их семей активы, не соответствующие задекларированным доходам, а также факты использования судебной системы для личного обогащения.
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Путин то что тебе впаривают может это всё таки технологии почти 60 летней давности??? Смотри википедию. Авиационные двигатели СССР и постсоветских стран — Википедия НК-25 (изделие «Е») — Турбореактивный двигатель двухконтурный, трёхкаскадный, с форсажной камерой (ТРДДФ), разработанный на Куйбышевском моторном заводе под руководством Н. Д. Кузнецова. Тяга двигателя на взлётном режиме на земле — 25000 кгс. Наряду с НК-32 долгое время являлся одним из самых мощных авиационных двигателей в мире. Разработка началась в 1971 году. Серийное производство с 1977 года. На базе НК-25 созданы двигатель НК-32 тяжёлого ракетоносца Ту-160, двигатель НК-36СТ газоперекачивающего агрегата, двигатель НК-37 газотурбинной электростанции, двигатель НК-361 газотурбовоза
Ну хоть что то для Самарской промышленности после развала заводов...
Достойно.
Компенсационные выплаты в счет возмещения ущерба становится схемой коррупционной составляющей...Вырубить лес в песках под посев и ветры большая глупость. А продажа полей под строительство...?
Ространснадзору еще бы проверить уничтоженную дорогу от Углового до Малой Каменки в Красноярском районе...Даже прокуратура бессильна перед бизнесом...