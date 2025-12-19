Андрей Кислов принял участие в благотворительной акции "Елка желаний"

Валентина Матвиенко открыла в Совете Федерации ежегодную акцию "Елка желаний". Из каждого региона страны дети, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, а также дети участников специальной военной операции прислали свои новогодние желания.

Сенаторы шестой год подряд присоединяются к "Елке желаний" — благотворительному Всероссийскому проекту "Движения первых", который проходит при поддержке Росмолодежи. Участие в акции принял и сенатор от Самарской области Андрей Кислов.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что все пожелания будут исполнены, и произойдет новогоднее волшебство. "Акция "Елка желаний" с каждым годом становится более массовой, все больше граждан присоединяются к участию в ней. Она стала всенародной", — отметила спикер СФ. По ее мнению, благодаря таким акциям общество приобщается к ценностям, которые веками формировались в стране, проявляет доброту, отзывчивость, сострадание.

Валентина Матвиенко сняла с елки четыре шара. Спикер Совета Федерации как представитель от исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга исполнит желание юных петербуржцев: шестилетней Василисы, которая загадала побывать в цирке на Фонтанке, а также Георгия шести лет, мечтающего о хоккейных коньках. Спикеру СФ также достался шар с желанием многодетной семьи, где подрастают 11-летний Алексей, восьмилетняя Ольга и семилетняя Ксения, о посещении новогоднего шоу. А братья девятилетний Родион и 13-летний Арсений ждут в подарок наушники.

Самарский сенатор также снял с елки Совета Федерации шар с детским новогодним желанием. Андрей Кислов исполнит мечту шестилетней жительницы Сызрани Виктории, которая попросила у Деда Мороза шведскую стенку с гамаком.

Парламентарий высоко оценил значение всероссийской благотворительной акции "Елка желаний", назвав ее важной и доброй ежегодной традицией. "Исполнение детских желаний в канун Нового года — это прекрасная возможность не только подарить ребенку праздник, но и помочь ему поверить в чудо, — подчеркнул парламентарий. — Главная цель акции — создать для тысяч детей по всей стране ту самую волшебную атмосферу, которую они так ждут".

Андрей Кислов также отметил, что, даря радость детям, взрослые и сами получают ни с чем не сравнимые эмоции. "Быть в роли Деда Мороза, видеть искренние улыбки и загорающиеся глаза — это огромное счастье. Уверен, что "Елка желаний" дарит это ощущение праздника и чуда всем, кто в ней участвует", — заключил сенатор.

За годы проведения акции осуществились мечты порядка 320 тыс. детей.