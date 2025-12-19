16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Владимир Путин на "прямой линии" ответил на вопрос жителя Чапаевска Две судьи подали в отставку в Самарской области Губернатор Самарской области принял участие в заседании, которое провел президент Владимир Путин Владимир Путин назвал социальную архитектуру востребованной и перспективной От полномочий отказываются четыре судьи из Самары и Тольятти

Федеральная власть Власть и политика

Андрей Кислов принял участие в благотворительной акции "Елка желаний"

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Валентина Матвиенко открыла в Совете Федерации ежегодную акцию "Елка желаний". Из каждого региона страны дети, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, а также дети участников специальной военной операции прислали свои новогодние желания.

Фото: Пресс-служба сенатора

Сенаторы шестой год подряд присоединяются к "Елке желаний" — благотворительному Всероссийскому проекту "Движения первых", который проходит при поддержке Росмолодежи. Участие в акции принял и сенатор от Самарской области Андрей Кислов.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что все пожелания будут исполнены, и произойдет новогоднее волшебство. "Акция "Елка желаний" с каждым годом становится более массовой, все больше граждан присоединяются к участию в ней. Она стала всенародной", — отметила спикер СФ. По ее мнению, благодаря таким акциям общество приобщается к ценностям, которые веками формировались в стране, проявляет доброту, отзывчивость, сострадание.

Валентина Матвиенко сняла с елки четыре шара. Спикер Совета Федерации как представитель от исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга исполнит желание юных петербуржцев: шестилетней Василисы, которая загадала побывать в цирке на Фонтанке, а также Георгия шести лет, мечтающего о хоккейных коньках. Спикеру СФ также достался шар с желанием многодетной семьи, где подрастают 11-летний Алексей, восьмилетняя Ольга и семилетняя Ксения, о посещении новогоднего шоу. А братья девятилетний Родион и 13-летний Арсений ждут в подарок наушники.

Самарский сенатор также снял с елки Совета Федерации шар с детским новогодним желанием. Андрей Кислов исполнит мечту шестилетней жительницы Сызрани Виктории, которая попросила у Деда Мороза шведскую стенку с гамаком.

Парламентарий высоко оценил значение всероссийской благотворительной акции "Елка желаний", назвав ее важной и доброй ежегодной традицией. "Исполнение детских желаний в канун Нового года — это прекрасная возможность не только подарить ребенку праздник, но и помочь ему поверить в чудо, — подчеркнул парламентарий. — Главная цель акции — создать для тысяч детей по всей стране ту самую волшебную атмосферу, которую они так ждут".

Андрей Кислов также отметил, что, даря радость детям, взрослые и сами получают ни с чем не сравнимые эмоции. "Быть в роли Деда Мороза, видеть искренние улыбки и загорающиеся глаза — это огромное счастье. Уверен, что "Елка желаний" дарит это ощущение праздника и чуда всем, кто в ней участвует", — заключил сенатор.

За годы проведения акции осуществились мечты порядка 320 тыс. детей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Vladimir Vlasov 06 сентября 2025 15:44 Владимир Путин обозначил приоритеты в развитии двигателестроения на совещании в Самаре

Путин то что тебе впаривают может это всё таки технологии почти 60 летней давности??? Смотри википедию. Авиационные двигатели СССР и постсоветских стран — Википедия НК-25 (изделие «Е») — Турбореактивный двигатель двухконтурный, трёхкаскадный, с форсажной камерой (ТРДДФ), разработанный на Куйбышевском моторном заводе под руководством Н. Д. Кузнецова. Тяга двигателя на взлётном режиме на земле — 25000 кгс. Наряду с НК-32 долгое время являлся одним из самых мощных авиационных двигателей в мире. Разработка началась в 1971 году. Серийное производство с 1977 года. На базе НК-25 созданы двигатель НК-32 тяжёлого ракетоносца Ту-160, двигатель НК-36СТ газоперекачивающего агрегата, двигатель НК-37 газотурбинной электростанции, двигатель НК-361 газотурбовоза

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:56 Игорь Комаров оценил успех реализации проекта Самарской области по производству беспилотников

Ну хоть что то для Самарской промышленности после развала заводов...

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:54 Самарскую таможню возглавил Александр Архипов

Достойно.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:51 Андрей Кислов: "Агрострахование имеет стратегическое значение"

Компенсационные выплаты в счет возмещения ущерба становится схемой коррупционной составляющей...Вырубить лес в песках под посев и ветры большая глупость. А продажа полей под строительство...?

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:48 Представители Ространснадзора и РЖД проверили ж/д переезды в Самарском транспортном регионе

Ространснадзору еще бы проверить уничтоженную дорогу от Углового до Малой Каменки в Красноярском районе...Даже прокуратура бессильна перед бизнесом...

Фото на сайте

Дмитрий Чернышенко и Михаил Дегтярев осмотрели выставочное пространство форума "Россия - спортивная держава"

Дмитрий Чернышенко и Михаил Дегтярев осмотрели выставочное пространство форума "Россия - спортивная держава"

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4