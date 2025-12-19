Андрей Кислов принял участие в благотворительной акции "Елка желаний"

Валентина Матвиенко открыла в Совете Федерации ежегодную акцию "Елка желаний". Из каждого региона страны дети, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, а также дети участников специальной военной операции прислали свои новогодние желания.
Сенаторы шестой год подряд присоединяются к "Елке желаний" — благотворительному Всероссийскому проекту "Движения первых", который проходит при поддержке Росмолодежи. Участие в акции принял и сенатор от Самарской области Андрей Кислов.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что все пожелания будут исполнены, и произойдет новогоднее волшебство. "Акция "Елка желаний" с каждым годом становится более массовой, все больше граждан присоединяются к участию в ней. Она стала всенародной", — отметила спикер СФ. По ее мнению, благодаря таким акциям общество приобщается к ценностям, которые веками формировались в стране, проявляет доброту, отзывчивость, сострадание.
Валентина Матвиенко сняла с елки четыре шара. Спикер Совета Федерации как представитель от исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга исполнит желание юных петербуржцев: шестилетней Василисы, которая загадала побывать в цирке на Фонтанке, а также Георгия шести лет, мечтающего о хоккейных коньках. Спикеру СФ также достался шар с желанием многодетной семьи, где подрастают 11-летний Алексей, восьмилетняя Ольга и семилетняя Ксения, о посещении новогоднего шоу. А братья девятилетний Родион и 13-летний Арсений ждут в подарок наушники.
Самарский сенатор также снял с елки Совета Федерации шар с детским новогодним желанием. Андрей Кислов исполнит мечту шестилетней жительницы Сызрани Виктории, которая попросила у Деда Мороза шведскую стенку с гамаком.
Парламентарий высоко оценил значение всероссийской благотворительной акции "Елка желаний", назвав ее важной и доброй ежегодной традицией. "Исполнение детских желаний в канун Нового года — это прекрасная возможность не только подарить ребенку праздник, но и помочь ему поверить в чудо, — подчеркнул парламентарий. — Главная цель акции — создать для тысяч детей по всей стране ту самую волшебную атмосферу, которую они так ждут".
Андрей Кислов также отметил, что, даря радость детям, взрослые и сами получают ни с чем не сравнимые эмоции. "Быть в роли Деда Мороза, видеть искренние улыбки и загорающиеся глаза — это огромное счастье. Уверен, что "Елка желаний" дарит это ощущение праздника и чуда всем, кто в ней участвует", — заключил сенатор.
За годы проведения акции осуществились мечты порядка 320 тыс. детей.
Последние комментарии
Путин то что тебе впаривают может это всё таки технологии почти 60 летней давности??? Смотри википедию. Авиационные двигатели СССР и постсоветских стран — Википедия НК-25 (изделие «Е») — Турбореактивный двигатель двухконтурный, трёхкаскадный, с форсажной камерой (ТРДДФ), разработанный на Куйбышевском моторном заводе под руководством Н. Д. Кузнецова. Тяга двигателя на взлётном режиме на земле — 25000 кгс. Наряду с НК-32 долгое время являлся одним из самых мощных авиационных двигателей в мире. Разработка началась в 1971 году. Серийное производство с 1977 года. На базе НК-25 созданы двигатель НК-32 тяжёлого ракетоносца Ту-160, двигатель НК-36СТ газоперекачивающего агрегата, двигатель НК-37 газотурбинной электростанции, двигатель НК-361 газотурбовоза
Ну хоть что то для Самарской промышленности после развала заводов...
Достойно.
Компенсационные выплаты в счет возмещения ущерба становится схемой коррупционной составляющей...Вырубить лес в песках под посев и ветры большая глупость. А продажа полей под строительство...?
Ространснадзору еще бы проверить уничтоженную дорогу от Углового до Малой Каменки в Красноярском районе...Даже прокуратура бессильна перед бизнесом...